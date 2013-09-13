Украинцам массово задерживают выплату декретных и больничных

Фонд по временной нетрудоспособности не вовремя платит по больничным и декретным. Схожая ситуация у тех, кто получает пособие по безработице в Фонде занятости: им платят только за июль, хотя положено уже за август.

Как пишет газета «Сегодня», на это массово жалуются в редакцию читатели. «Я ушла в декретный отпуск 15 июля, сдала документы, но до сих пор ничего не получила! В Соломенском отделении Фонда в Киеве мне сказали, что казначейство не перечисляет. Говорят, таких как я, только по Киеву - около 70 тыс. чел., и денег на всех не хватает», - рассказала преподаватель Национального авиауниверситета Анастасия С.

«Да, задержка по больничным около двух месяцев. В Фонде говорят, что Госказначейство не перечисляет им денег», - подтвердила и бухгалтер по зарплате крупного холдинга Галина Николаева. В Соломенском отделении Фонда утверждают, что документы в казначейство отправляют вовремя (в течение 3-5 дней), а денег ждут намного дольше.

Задерживают выплату и по заявкам Фонда по безработице.

«Вопросы с соцвыплатами находятся на контроле у министра, все начальники департаментов отвечают лично, чтобы не было проволочек с документами», - заверил пресс-секретарь министра соцполитики Павел Кучер.

В Госказначействе, похоже, действительно с деньгами напряженка. «В первую очередь денежным ресурсом обеспечиваются защищенные статьи бюджета (зарплаты бюджетникам, выплата пенсий и льгот). Больничные и пособия к ним не относятся, поэтому их выплачивают по мере поступления средств. Если есть большие задержки, то в каждом конкретном случае надо разбираться», - ответили в пресс-службе Госказначейства.

Президент Украналитцентра Александр Охрименко считает, что денег в бюджете летом всегда меньше, чем осенью и зимой, так как активность бизнеса снижается, отсюда и задержки с выплатами. «Думаю, ситуация выправится к зиме: бизнес активизируется и самые большие поступления в бюджет от налогов традиционно пойдут в IV квартале. Со всеми казна рассчитается за 2-3 месяца», - уверен Охрименко.

Исполнительный директор фонда Блейзера Олег Устименко говорит, что проблема вряд ли решится до конца года, потому что задолженность накапливалась, по его словам, с конца 2012 года: «Показатели бюджета по доходам не выполняются. Вместо роста ВВП имеем падение, вместо инфляции (которая номинально увеличивает доходы казны) - стабильность цен. Недобор составит минимум 18-20 млрд грн, поэтому задержки с выплатами по больничным и пособиям осенью сократятся, но полностью не исчезнут».

segodnya.ua