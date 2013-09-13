В Украине введут электронный реестр больничных листов.

Министерству здравоохранения Украины при участии Государственной службы Украины по вопросам регуляторной политики и развития предпринимательства и другим заинтересованным органам поручено ввести электронный реестр (учет) временной потери трудоспособности, сообщили УНИАН в пресс-службе Госпредпринимательства.

По результатам совещания, которое состоялось с заинтересованными центральными органами исполнительной власти, председатель Госпредпринимательства Михаил Бродский заявил: «В случае введения электронного реестра исчезнет необходимость изготовления и закупки больничных листов, что позволит сэкономить бюджетные средства».

Каждый врач сможет получить ключ доступа к базе данных со своей подписью. Врач в реестре записывает данные больного, срок нетрудоспособности и передает номер регистрационной записи непосредственно больному. Отдел кадров сможет проверить правильность такой записи в реестре и выписать больничные в случае его наличия.

«Нам удалось договориться об упрощении. Запускаем систему электронного учета больничных листов», - сказал Бродский.