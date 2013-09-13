Клиника на улице Галицкой (Киев) готова принять больных СПИДом

В Национальной академии медицинских наук Украины утверждают, что клиника Института эпидемиологии и инфекционных болезней имени Л.В.Громашевского на улице Галицкой, 4, в Киеве готова принять пациентов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Национальной академии медицинских наук Украины.

"Государственная архитектурно-строительная инспекция Украины засвидетельствовала соответствие завершенного строительством объекта: капитальный ремонт здания под клинику ГУ "Институт эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В.Громашевского НАМН Украины" на ул. Галицкой,4, в Подольском районе г. Киева", - говорится в сообщении пресс-службы.

Также на официальном сайте НАМН разместили фото сертификата.

В НАМН отметили, что сертификат выдан на основании акта готовности объекта к эксплуатации от 20.08.2013.

Как сообщал УНИАН, сегодня ВИЧ-положительные пациенты клиники Института Громашевского, который расположен на территории Киево-Печерской лавры, приковали себя наручниками к койкам в стационаре клиники в знак протеста против невыполнения властью обещания перевести медзаведение в новый корпус по ул. Амосова.

Также пациенты продемонстрировали присутствующим копию поручения, в котором указано, что стационар клиники должен переехать в здание бывшего кожно-венерологического диспансера по улице Галицкой. Данное здание, по заключению экспертов, не может использоваться в качестве стационара для ВИЧ-положительных пациентов или для больных с диагнозом «гепатит», утверждали в ВБО "Всеукраинская сеть ЛЖВ".

Представители Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ, обещают оставаться в здании до переезда клиники в обещанное помещение по улице Амосова.

В сообщении напоминается, что 11 июля был подписан трехсторонний меморандум между представителями НАМН Украины, Киево-Печерской лавры и пациентами, в котором, в частности, говорится о том, что стороны договариваются «о неприкосновенности Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского на территории Киево-Печерской лавры, пока не будет достроено новое помещение для Клиники по адресу Амосова 5».

Вместе с тем, как утверждают во Всеукраинской сети ЛЖВ, руководство НАМН Украины пытается оказывать давление на врачей и персонал клиники, чтобы учреждение переехало в здание по улице Галицкой.

Вместе с тем, вице-президент Академии медицинских наук Украины Валерий Запорожан на президиуме АМНУ сообщил, что сдача в эксплуатацию нового помещения клиники Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Громашевского АМН Украины в столице по адресу: Амосова, 5, отложена на неопределенное время.

«О сроках сегодня никто говорить не может, потому что когда мы уже должны были открывать эту клинику, возникли вопросы с сертификацией этих помещений. То есть практически клиника готова была, и было назначено официальное открытие, но получить сертификаты не удалось из-за каких-то проблем с землеотводами», - заявил Запорожан, добавив, что детали ему не известны.

В свою очередь президент АМНУ Андрей Сердюк объяснил, что часть земельного участка, на котором построена больница, «почему-то оказался в частной собственности».

«Уже несколько месяцев документы на землеотвод находятся в Киевсовете, но четыре месяца не проводится сессии, а без решения Киевсовета, без подтверждения, что земля наша, мы не можем открыть клинику. Я уже разговаривал и с Герегой, и с Поповым – как только сессия Киевсовета начнется, наш вопрос первым будет вынесен на голосование. Но это уже не от нас зависит», - подчеркнул он.

По словам обоих должностных лиц, все пациенты бывшей инфекционной больницы на Лаврской, которые должны были переехать на Амосова, 5, разместили в трех столичных больницах.