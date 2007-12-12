В Донецке выпустили ”черного трансплантолога” под подписку

Израильский врач Михаель Зис, 12 октября задержанный в Донецке по обвинению в незаконных операциях по пересадке почек и ожидающий решения об экстрадиции, решением Ворошиловского районного суда города Донецка выпущен на свободу под подписку о невыезде. Об этом «Острову» сообщил источник в правоохранительных органах.

В то же время и.о. председателя Ворошиловского районного суда Виктор Коновалов не подтвердил, но и не опроверг эту информацию. «Я не знаю. Вчера я уезжал по делам, а сегодня только вернулся. Поэтому я не в курсе», - сказал он. «Но если решение (об освобождении и подписке о невыезде – «Остров») принималось, то оно принималось по закону. В наших судах все делается только по закону», - заверил он. По информации «Острова», дело об освобождении М.Зиса слушал судья Геннадий Мищенко.

Как сообщалось ранее, израильская полиция, расследуя дело так называемых "черных трансплантологов", выяснила, что большинство операций по пересадке донорских органов они осуществляли в Донецком центре трансплантации почек под руководством доктора Зиса, который решением Министерства здравоохранения Израиля лишен лицензии на проведение врачебной деятельности. 12 октября Михаэль Зис был задержан донецкими правоохранителями по запросу их молдавских коллег. Генеральная прокуратура Молдовы обратилась к правоохранительным органам Украины с требованием о задержании и экстрадиции в Кишинев израильского врача Михаэля Зиса, подозреваемого в незаконных операциях по пересадке донорских почек. Израиль настаивает на экстрадиции господина Зиса в Израиль.