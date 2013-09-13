«Филипс» примет участие в модернизации медицины в Украине

Премьер-министр Украины Николай Азаров в ходе встречи с главным исполнительным директором Royal Philips Electronics по вопросам России и Центральной Азии Арьяном де Йонгсте обсудил вопросы участия компании в процессе модернизации медицинской сферы Украины, а также системы городского освещения.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Азаров, который находится в Королевстве Нидерланды с двухдневным визитом, заявил журналистам после встречи.

«Прежде всего, мы обсудили возможности нашего сотрудничества в модернизации нашей медицины. Как известно, компания «Филипс» - это одна из ведущих компаний в области производства медицинской техники. И второе - в нашей модернизации и энергосбережении, прежде всего, осветительных систем — городских и прочих источников освещения», - сказал Азаров.

Он также отметил, что двухсторонняя рабочая группа в скором времени изучит вопрос участия компании «Филипс» в соответствующих проектах в Украине. «Мы договорились о том, что наша рабочая группа составит перспективный план, рассчитанный на 5-7 лет, прежде всего, обеспеченный источниками финансирования. И это будет конкретная программа создания в Украине сети современных медицинских центров», - сказал Азаров.