Реформа направлена на усиление соцзащиты медиков

Медицинская реформа направлена на усиление социальной защиты медицинских работников, отмечает Президент Украины Виктор Янукович.

Как сообщает пресс-служба Президента Украины, об этом глава государства сказал во время общения с представителями СМИ в Луцке.

«Это цель, которую мы поставили перед собой, и мы будем шаг за шагом идти в направлении увеличения заработной платы медицинских работников, создания условий для их работы. Это будет принципом государственной политики. Будем обеспечивать и постепенно выходить на высокие европейские, мировые стандарты», - сказал Янукович.

По его словам, средняя заработная плата медицинских работников постоянно растет.

Глава государства также отметил, что в Украине продолжается реформирование системы скорой помощи. «Это также приоритетное направление, за счет которого мы значительно снизим смертность», - подчеркнул Президент. Он напомнил, что благодаря нововведениям значительно увеличились количество модернизированных машин скорой помощи с современным оборудованием.

По убеждению главы государства, реформирование медицины - длительный процесс, который требует, в том числе, увеличения объемов финансирования отрасли.

«Как известно из опыта многих стран, которые проходили и проходят реформирование медицинской отрасли, реформирование происходит тогда, когда постепенно увеличиваются объемы финансирования медицинской отрасли, когда создаются условия. Развитие этой системы требует очень много лет. Мы знаем, что сегодня даже самые современные страны не прекратили модернизацию медицинской отрасли, она продолжается. Мы только предприняли первый шаг в этом направлении», - сказал Янукович.