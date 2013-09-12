Сдача в эксплуатацию новой инфекционной клиники отложена

Сдача в эксплуатацию нового помещения клиники Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Громашевского АМН Украины в столице по адресу: Амосова, 5, отложена на неопределенное время.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом вице-президент Академии медицинских наук Украины Валерий Запорожан сообщил на президиуме АМНУ.

«О сроках сегодня никто говорить не может, потому что когда мы уже должны были открывать эту клинику, возникли вопросы с сертификацией этих помещений. То есть практически клиника готова была, и было назначено официальное открытие, но получить сертификаты не удалось из-за каких-то проблем с землеотводами», - заявил Запорожан, добавив, что детали ему не известны.

В свою очередь президент АМНУ Андрей Сердюк объяснил, что часть земельного участка, на котором построена больница, «почему-то оказался в частной собственности».

«Уже несколько месяцев документы на землеотвод находятся в Киевсовете, но четыре месяца не проводится сессии, а без решения Киевсовета, без подтверждения, что земля наша, мы не можем открыть клинику. Я уже разговаривал и с Герегой, и с Поповым – как только сессия Киевсовета начнется, наш вопрос первым будет вынесен на голосование. Но это уже не от нас зависит», - подчеркнул он.

По словам обоих должностных лиц, все пациенты бывшей инфекционной больницы на Лаврской, которые должны были переехать на Амосова, 5, разместили в трех столичных больницах.

Как сообщал УНИАН, открытие клиники Института эпидемиологии и инфекционных заболеваний имени Громашевского АМН Украины по адресу: Амосова, 5, было запланировано на 28 августа.

Сегодня, 12 сентября, ВИЧ-положительные пациенты клиники Института Громашевского, находящегося на территории Киево-Печерской лавры, приковали себя наручниками к кроватям в стационаре клиники в знак протеста против невыполнения властью обещания перевезти медучреждение в новый корпус по ул. Амосова.

Таким образом активисты решили выразить позицию 9 тыс. пациентов клиники. Представители Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ, обещают оставаться в здании до переезда клиники в обещанное помещение по улице Амосова.

На брифинге пациенты представили собравшимся копию поручения, в котором указано, что стационар клиники должен переехать в здание бывшего кожвендиспансера по улице Галицкой. Это здание, по заключениям экспертов, не может использоваться как стационар для ВИЧ-положительных больных или для больных с диагнозом гепатит.

11 июля был подписан трехсторонний меморандум между представителями НАМН Украины, Киево-Печерской лавры и пациентами, в котором, в частности, говорится о том, что стороны договариваются «о неприкосновенности Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского на территории Киево-Печерской лавры, пока не будет достроено новое помещение для Клиники по адресу Амосова 5».

Вместе с тем, как утверждают во Всеукраинской сети ЛЖВ, руководство НАМН Украины пытается оказывать давление на врачей и персонал клиники, чтобы учреждение переехало в здание по улице Галицкой.