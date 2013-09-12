Украина утвердила запрос в Глобальный фонд по СПИДу

Утвержден проект запроса от Украины в Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией (ГФ) на финансирование второй фазы гранта 10-го раунда по компоненту «СПИД».

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Государственной службы Украины по вопросам противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу и другим социально опасным заболеваниям, на очередном заседании Национального совета по вопросам противодействия туберкулезу и ВИЧ-инфекции/СПИДу, которое состоялось под председательством заместителя министра здравоохранения Украины Александра Толстанова, проект документа был поддержан единогласно.

Координацию работы над запросом обеспечивала Госжслужба Украины соцзаболеваний совместно с UNAIDS.

Реализация Украиной грантового соглашения с Глобальным фондом предусматривает привлечение 227 млн дол. Они будут направлены на внедрение комплексных услуг ВИЧ-инфекцированным и группам повышенного риска по инфицированию ВИЧ, улучшение качества услуг и расширение заместительной поддерживающей терапии (ЗПТ), мониторинг и оценку мероприятий, направленных на преодоление эпидемии, содействие развитию кадрового потенциала службы СПИДа. Об этом в ходе презентации проекта запроса сообщила начальник управления противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу Госслужбы Украины соцзаболеваний и председатель рабочей группы по разработке запроса Марина Зеленская.

«В целом проект отвечает формату и заданиям оригинальной заявки, которую страна подавала в 2010 году. В то же время она учитывает основные задания и приоритеты проекта Общегосударственной программы противодействия ВИЧ-инфекции/СПИДу на 2014-2018 годы, а также изменения эпидемической ситуации в стране. Документ также определяет, что пациентам, которые будут лечиться за средства ГФ, к концу программы должно быть обеспечено последующее лечение и лабораторный мониторинг за счет средств государственного бюджета. Если на сегодняшний день количество пациентов, которые получают терапию за средства Глобального фонда, составляет 6,6 тыс. человек, то к концу 2016 года свыше 20 тыс. пациентов планируется охватить лечением за счет гранта с последующим их переводом на государственное содержание», - отметила Зеленская.

Функции основных реципиентов остаются за ГУ «Украинский центр контроля за социально опасными болезнями Минздрава Украины», МБФ "Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине", ВБО "Всеукраинская сеть людей, живущих с ВИЧ/СПИД".

Финансирование второй фазы будет происходить с учетом принципов последовательности и жизнеспособности: основные активности, которые воплощались за средства ГФ, будут переняты государством, которое будет обеспечивать их выполнение за собственные средства.

Во время заседания члены Национального совета рассмотрели и одобрили предложения Евразийской сети снижения вреда относительно участия Украины в реализации гранта в рамках Региональной инициативы для стран Восточной Европы и Центральной Азии в 2014-2016 годах. Принято решение обеспечить согласование проектной деятельности, которая осуществляется в рамках текущих грантов Глобального фонда по ВИЧ, обеспечив соответствующий объем мероприятий по адвокации, доступу, качеству и стойкости услуг для потребителей инъекционных наркотиков (ПИН), а также направленных на развитие сообщества ПИН.