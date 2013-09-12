Киев: больные СПИДом приковали себя наручниками к кроватям

ВИЧ-положительные пациенты клиники Института Громашевского, находящегося на территории Киево-Печерской лавры, приковали себя наручниками к кроватям в стационаре клиники в знак протеста против невыполнения властью обещания перевезти медучреждение в новый корпус по ул. Амосова.

Как сообщили УНИАН в отделе связей с общественностью и прессой ВБО «Всеукраинская сеть ЛЖВ», таким образом активисты решили выразить позицию 9 тыс. пациентов клиники. Представители Всеукраинской сети людей, живущих с ВИЧ, обещают оставаться в здании до переезда клиники в обещанное помещение по улице Амосова.

На брифинге пациенты представили собравшимся копию поручения, в котором указано, что стационар клиники должен переехать в здание бывшего кожвендиспансера по улице Галицкой. Это здание, по заключениям экспертов, не может использоваться как стационар для ВИЧ-положительных больных или для больных с диагнозом гепатит.

«Наша акция – это протест против лжи, которой нас пытаются накормить. На наших глазах пренебрегают всеми документальными договоренностями, которые закреплены в Меморандуме. Лица, принимающие эти решения, руководствуются непонятными мотивами и не считают нужным довести строительство новой клиники на Амосова до конца», – отметил ВИЧ-положительный пациент клиники Виталий Ткачук.

В сообщении напоминается, что 11 июля был подписан трехсторонний меморандум между представителями НАМН Украины, Киево-Печерской лавры и пациентами, в котором, в частности, говорится о том, что стороны договариваются «о неприкосновенности Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского на территории Киево-Печерской лавры, пока не будет достроено новое помещение для Клиники по адресу Амосова 5».

Вместе с тем, как утверждают во Всеукраинской сети ЛЖВ, руководство НАМН Украины пытается оказывать давление на врачей и персонал клиники, чтобы учреждение переехало в здание по улице Галицкой.

В организации отметили, что конфликт вокруг клиники возник еще в 2011 году, когда академия наук Украины приняла постановление о расформировании больницы и переселении ее отдельных частей в разные учреждения здравоохранения. С тех пор клиника находится в эпицентре постоянных конфликтов. Только через громкие акции протеста и давление международного сообщества пациентам удавалось отстаивать свое право на лечение в клинике. По условиям Меморандума, переселение будет осуществлено только после «последовательного и обстоятельного просмотра Сторонами готовности нового помещения по ул. Амосова, 5 в г. Киеве, на предмет соблюдения и соответствия европейским и национальным стандартам и потребностям пациентов".