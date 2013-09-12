Как питаться при панкреатите

Панкреатит - это воспаление поджелудочной железы, которая вырабатывает большую и наиболее агрессивную часть пищеварительных ферментов.

Все они нужны для расщепления белков, жиров, углеводов в кишечнике.

Диета при панкреатите - для чего она?

Поскольку «вкусной» едой, т.е. богатой энергией, наш организм обычно считает сладкое, острое, жирное и поджаренное - то именно такие блюда и вызывают приступы острой боли при панкреатите. Именно поэтому врачи рекомендуют строго придерживаться диеты при панкреатите.

В острый период заболевания есть вообще не рекомендуется, а в последующем приходится принимать еду часто, мало и невкусно.

Особенно неприятно больным, у которых есть еще и язва желудка или двенадцатиперстной кишки, т.к. голодные боли никто не отменяет, а есть все равно нельзя.

Слабым утешением может стать тот факт, что боли при панкреатите сильнее, чем голодные, поэтому лучше не рисковать и придерживаться диеты.

Панкреатит - идеальное заболевание для похудения, т.к. нарушение диеты мгновенно вызывает боль, рвоту и повышенный расход туалетной бумаги.

Диета при панкреатите. Общие рекомендации

Первые три дня заболевания можно только пить.

Рекомендуется минералка (без газа), отвар шиповника или слабый чёрный чай.

В последующем в диете при панкреатите соблюдайте эти правила:

- пища должна быть измельчена, исключается грубая пища и большие куски.

- принимать только в жидком или кашеобразном виде.

- крупы отваривать и все равно перетирать.

- способы приготовления ограничены варкой, паркой и запеканием.

- вся еда должна быть тёплой, т.е. 20-30 градусов по Цельсию.

Кстати, диета при панкреатите назначается минимум на пару месяцев.

В больничной столовой это «Диета №5»

Если диету при панкреатите не соблюдать - эта радость останется с вами навсегда.

Ниже я приведу приблизительный список продуктов, которые нельзя.

Чем проще и неинтереснее в кулинарном смысле будет диета при панкреатите - тем дольше вы будете чувствовать себя человеком.

Запрещенные напитки во время диеты при панкреатите:

Кофе, какао, любые газированные напитки, виноградный сок.

Вино, как и весь прочий алкоголь, нельзя категорически.

Любой советчик, который говорит, что «а хорошее - можно» - ваш враг.

Неважно, что водка невкусная. Её нельзя тоже.

Из еды в диете при панкреатите нельзя:

-свежий хлеб, сдобу, слойки и т.п.

-сметану, сливки, цельное молоко

-вкусные супы на любом мясном или грибном бульоне, сам бульон, борщ, окрошку.

-нельзя яйца

-никакие консервы, колбасы, маринады

-бобовые, т.е. соя, бобы, фасоль

-сырые овощи и фрукты, особенно острые - лук, чеснок и т.п.

-сладкие фрукты

-всю кондитерскую продукцию

-пряности

Теперь вы с лёгкостью сможете сами определить, можно ли тот или иной продукт при панкреатите.

Если же у вас до сих пор нет панкреатита и нет абсолютно никакого желания его заработать - соблюдайте несколько правил:

-кушайте меньше жирной пищи

-не пейте много алкоголя.

Если хоть раз вам хотелось «похмелиться» - вы пьёте много.

Остальные причины панкреатита - вирусные заболевания и травмы, они к развитию панкреатита приводят гораздо реже.

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