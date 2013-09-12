Как питаться при панкреатите
Исключить сладкое, острое, жирное и поджаренное
Панкреатит - это воспаление поджелудочной железы, которая вырабатывает большую и наиболее агрессивную часть пищеварительных ферментов.
Все они нужны для расщепления белков, жиров, углеводов в кишечнике.
Диета при панкреатите - для чего она?
Поскольку «вкусной» едой, т.е. богатой энергией, наш организм обычно считает сладкое, острое, жирное и поджаренное - то именно такие блюда и вызывают приступы острой боли при панкреатите. Именно поэтому врачи рекомендуют строго придерживаться диеты при панкреатите.
В острый период заболевания есть вообще не рекомендуется, а в последующем приходится принимать еду часто, мало и невкусно.
Особенно неприятно больным, у которых есть еще и язва желудка или двенадцатиперстной кишки, т.к. голодные боли никто не отменяет, а есть все равно нельзя.
Слабым утешением может стать тот факт, что боли при панкреатите сильнее, чем голодные, поэтому лучше не рисковать и придерживаться диеты.
Панкреатит - идеальное заболевание для похудения, т.к. нарушение диеты мгновенно вызывает боль, рвоту и повышенный расход туалетной бумаги.
Диета при панкреатите. Общие рекомендации
Первые три дня заболевания можно только пить.
Рекомендуется минералка (без газа), отвар шиповника или слабый чёрный чай.
В последующем в диете при панкреатите соблюдайте эти правила:
- пища должна быть измельчена, исключается грубая пища и большие куски.
- принимать только в жидком или кашеобразном виде.
- крупы отваривать и все равно перетирать.
- способы приготовления ограничены варкой, паркой и запеканием.
- вся еда должна быть тёплой, т.е. 20-30 градусов по Цельсию.
Кстати, диета при панкреатите назначается минимум на пару месяцев.
В больничной столовой это «Диета №5»
Если диету при панкреатите не соблюдать - эта радость останется с вами навсегда.
Ниже я приведу приблизительный список продуктов, которые нельзя.
Чем проще и неинтереснее в кулинарном смысле будет диета при панкреатите - тем дольше вы будете чувствовать себя человеком.
Запрещенные напитки во время диеты при панкреатите:
Кофе, какао, любые газированные напитки, виноградный сок.
Вино, как и весь прочий алкоголь, нельзя категорически.
Любой советчик, который говорит, что «а хорошее - можно» - ваш враг.
Неважно, что водка невкусная. Её нельзя тоже.
Из еды в диете при панкреатите нельзя:
-свежий хлеб, сдобу, слойки и т.п.
-сметану, сливки, цельное молоко
-вкусные супы на любом мясном или грибном бульоне, сам бульон, борщ, окрошку.
-нельзя яйца
-никакие консервы, колбасы, маринады
-бобовые, т.е. соя, бобы, фасоль
-сырые овощи и фрукты, особенно острые - лук, чеснок и т.п.
-сладкие фрукты
-всю кондитерскую продукцию
-пряности
Теперь вы с лёгкостью сможете сами определить, можно ли тот или иной продукт при панкреатите.
Если же у вас до сих пор нет панкреатита и нет абсолютно никакого желания его заработать - соблюдайте несколько правил:
-кушайте меньше жирной пищи
-не пейте много алкоголя.
Если хоть раз вам хотелось «похмелиться» - вы пьёте много.
Остальные причины панкреатита - вирусные заболевания и травмы, они к развитию панкреатита приводят гораздо реже.