Следующий этап реформы - совершенствование скорой помощи

Следующим этапом реформирования медицинской отрасли будет совершенствование предоставления скорой медицинской помощи.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Президент Украины Виктор Янукович заявил в Луцке во время посещения лечебно-диагностического центра областной клинической больницы.

Он отметил, что реформирование происходит тогда, когда постепенно увеличиваются объемы финансирования отрасли. “Мы предприняли первые шаги в этом направлении, пошли по пути создания перинатальных центров”, - сказал Президент. По его словам, «благодаря этому удалось снизить детскую смертность на 26%. Следующим этапом станет совершенствование системы предоставления скорой медицинской помощи. Это тоже позволит значительно предотвратить смертность. Сегодня активно увеличивается количество автомобилей скорой помощи. Происходит обеспечение необходимым оборудованием. В дальнейшем должен быть стандарт - 10 минут приезда в пределах города на вызов, и 20 минут - в сельской местности».

«Медицинская реформа касается каждого человека. И для того, чтобы она была успешной, нужно, чтобы медицинские работники имели социальные гарантии. Мы пойдем в направлении увеличения заработной платы и создания соответствующих условий труда», - пообещал глава государства.

Янукович также отметил, что средняя зарплата врача теперь составляет 4200 гривень.

Перед посещением лечебно-диагностического центра Янукович посетил государственное предприятие «Луцкий ремонтный завод «Мотор». Он отметил, что это предприятие - яркий пример хозяйствования. “Есть хозяин, есть коллектив, которые находят возможность поднимать производство”, - сказал Президент, выразив свое удовлетворение после посещения завода.

Сейчас глава государства проводит совещание с административно-хозяйственным активом Волынской области по актуальным проблемам региона.

Справка УНИАН. Во исполнение поручения Президента Украины от 28 декабря 2010 года была выделена государственная субвенция в размере 18 млн грн для приобретения лечебно-диагностическому центру областной клинической больницы в Луцке новейшей ангиографической установки “Тошиба” и 16-срезового томографа “Тошиба”. С момента открытия центра в мае 2012 года с помощью этого оборудования высокоспециализированную медицинскую помощь получили более 2 тысяч пациентов. Во исполнение поручения Президента Украины, в июле 2012 года также была выделена государственная субвенция в размере 18 млн грн для приобретения диагностической установки - магнитно-резонансного томографа “Тошиба”, который позволяет значительно улучшить качество и скорость диагностики заболеваний всех органов и систем организма.