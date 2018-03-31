В Западной Украине появились новые возможности лечения и диагностики онкозаболеваний по европейским стандартам

10 сентября в Тернопольском областном клиническом онкологическом диспансере состоялось открытие отделения дистанционной лучевой терапии, состоящего из современного аппарата для проведения лучевой терапии и специализированного для онкологии компьютерного томографа, который обеспечивает диагностику и предлучевую подготовку пациентов.

Новое оборудование даст пациентам возможность получить медицинское обслуживание на уровне европейских стандартов. Оборудование приобретено за средства фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках программы фонда «Рак излечим», которая направлена на улучшение качества диагностики и лечения онкобольных с помощью новейшего оборудования и внедрения передового опыта лечения рака. Общий бюджет программы «Рак излечим» на оснащение Тернопольского областного клинического онкодиспансера составляет 16,9 млн. грн.

Отделение дистанционной лучевой терапии диспансера состоит из кобальтового облучателя и специализированного для онкологии компьютерного томографа. Планируется, что в новом отделении ежегодно смогут получать квалифицированную помощь до 2000 человек. Кобальтовый облучатель – это современный аппарат европейского производства, представитель нового поколения в кобальтовой терапии, используется для облучения с расстояния. Аппарат надежный в эксплуатации, позволяет проводить радикальное и паллиативное лечение. Его особенностью является оборудование системой планирования, которая гарантирует индивидуальную разработку курса лечения для каждого конкретного пациента. Компьютерный томограф – специализированный для онкологии 20-срезовый компьютерный томограф, позволяющий осуществлять диагностические исследования и предлучевую подготовку пациентов. В целом, установленный комплекс полностью позволяет покрыть потребности пациентов диспансера в лучевой терапии.

В мероприятии приняли участие вице-премьер-министр Украины Константин Грищенко, губернатор Тернопольской области Валентин Хоптян, главврач онкодиспансера Шагин Бабанлы, директор фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» Анатолий Заболотный и др. официальные лица.

Константин Грищенко, вице-премьер-министр Украины: «Президент Украины поставил четкую задачу – обеспечить качественную и доступную систему здравоохранения. Сегодня мы сделали очередной и весомый шаг к выполнению этой задачи. Это стало возможно благодаря Ринату Ахметову и его благотворительному фонду, а также усилиям местной власти и правительства. В который раз мы убеждаемся, что именно партнерство власти и бизнеса дает наилучший результат, позволяет нам успешно реформировать систему здравоохранения и спасать жизни людей».

Валентин Хоптян, председатель Тернопольской облгосадминистрации: «Сегодня знаковое событие для нашей области – открытие отделения дистанционной лучевой терапии онкодиспансера. С фондом Рината Ахметова «Развитие Украины» у области уже есть результативные примеры сотрудничества. В прошлом году Тернопольский областной клинический онкологический диспансер начал работу по подготовке помещений и персонала для оснащения высокотехнологичным оборудованием. Сегодня мы видим результат этого сотрудничества – получено современное европейское оборудование – кобальтовый облучатель и компьютерный томограф, которые введены в действие и успешно используются для диагностики новообразований, планирования и проведения лучевой терапии. В рамках сотрудничества с фондом также отремонтировано радиологическое отделение онкодиспансера. Из областного бюджета на проведение ремонтно-строительных работ выделено 2 млн. 15 тыс. грн. Убежден, что только такое системное сотрудничество власти, бизнеса и общественных организаций является эффективным, поэтому сегодня мы благодарны фонду Рината Ахметова «Развитие Украины», онкодиспансеру, всем, кто принимал участие в создании отделения дистанционной лучевой терапии, и надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество».

Шагин Бабанлы, главный врач Тернопольского областного клинического онкологического диспансера: «Ежегодно у более 3500 жителей Тернопольщины выявляют злокачественные новообразования. На диспансерном учете с тем или иным видом злокачественных новообразований находится 21 тысяча человек. С момента ввода в эксплуатацию современного компьютерного томографа и специализированного кобальтового облучателя в отделении дистанционной лучевой терапии уже установлен диагноз и пролечен 731 пациент. Каждый год в такой помощи нуждаются около 2-х тысяч жителей нашего края. Новое отделение полностью покрывает потребности в лучевом лечении. Я рад, что теперь пациенты нашего диспансера смогут получать качественную высокотехнологичную медицинскую помощь в стенах нашего заведения, без необходимости обращаться в соседние области и Киев».

Анатолий Заболотный, директор благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»: «Мы рады открыть сегодня уже полностью укомплектованное новое отделение, в том числе всем необходимым вспомогательным оборудованием, что является залогом правильного и качественного лечения пациентов. На самом деле, лечебно-диагностический комплекс начал работу еще в мае текущего года. За это время мы убедились, что оборудование действительно эффективно работает для людей, и есть уже весомые результаты. Так, за 4 месяца работы установленных аппаратов диагностику и лечение прошел 731 пациент. Сейчас оборудование обеспечивает индивидуальный подход к лечению каждого пациента, учитывая его диагноз и анатомо-физиологические особенности организма. Передавая оборудование государственным медицинским учреждениям, мы акцентируем на том, что государство должно обеспечить доступность диагностики на нем для каждого пациента. Именно максимальная польза для людей, для каждого нуждающегося в этом пациента является конечной целью всех проектов фонда».

11 сентября в Черновицком областном клиническом онкологическом диспансере состоялось открытие диагностического отделения, оснащенного специализированным для онкологии компьютерным томографом, который обеспечивает качественную диагностику и предлучевую подготовку пациентов.

Новое оборудование предоставит пациентам возможность получить медицинское обслуживание на уровне европейских стандартов. Оборудование приобретено за средства фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» в рамках программы фонда «Рак излечим», которая направлена на улучшение качества диагностики и лечения онкобольных с помощью новейшего оборудования и внедрения передового опыта лечения рака. Общий бюджет программы «Рак излечим» на оснащение Черновицкого областного клинического онкодиспансера составляет 7,2 млн. грн.

Специализированный для онкологии 20-срезовый компьютерный томограф позволяет осуществлять диагностические исследования и предлучевую подготовку пациентов, получать снимки срезов мягких тканей, внутренних органов, сердца и сосудов, костей в разных проекциях и плоскостях, при этом значительно сокращая время проведения исследований и лучевую нагрузку для больных.

Михаил Папиев, председатель Черновицкой облгосадминистрации: «Сегодняшнее торжественное событие мы встречаем в условиях реального реформирования медицинской отрасли края, ее модернизации, и если говорить максимально открыто, то в условиях начала создания новой системы здравоохранения. Здоровье каждого жителя области остается наивысшим приоритетом власти. За последнее время областной бюджет направил значительные ресурсы на улучшение материально-технической базы медицинских учреждений, строительство и реконструкцию лечебно-профилактических комплексов. Приятно, что с открытием нового отделения компьютерной томографии Черновицкий областной клинический диспансер станет современным медицинским учреждением по своему профилю. С его открытием в области будут обеспечены европейские стандарты предоставления медицинской помощи. Создать новое отделение в такой короткий срок – очень ответственная задача. Учитывая огромную ответственность, значимость реализации этого проекта для буковинской общины, хочу поблагодарить учредителя фонда «Развитие Украины» Рината Ахметова и все ответственные службы области за координацию усилий, достижение важного результата и введение в действие этого отделения».

Анатолий Гонца, главный врач Черновицкого областного клинического онкологического диспансера: «Черновицкий областной онкодиспансер – единственное на Буковине медицинское учреждение, которое оказывает медицинскую помощь онкобольным и имеет разветвленную структуру, в полном объеме выполняет все методики комбинированного и комплексного лечения онкологических больных. Значительную роль в учреждении онкологического профиля играет диагностическая служба, которая при помощи благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины» на сегодняшний день оснащена одним из лучших аппаратов для компьютерной томографии. 20-срезовый компьютерный томограф позволяет быстро, с высокой степенью разрешения и качества изображения получать снимки срезов мягких тканей, внутренних органов, сердца и сосудов, костей в разных проекциях и плоскостях, при этом определить наличие и степень распространения опухолевого процесса. Этой возможностью теперь смогут воспользоваться 2,5 тысячи пациентов с впервые выявленным онкологическим заболеванием и другие пациенты, которые находятся на учете в нашем диспансере. После установки аппарата более 200 буковинцев прошли современную диагностику. Следует напомнить, что компьютерная томография применяется в качестве основного метода, когда появляется необходимость определить наличие и степень распространения опухолевого процесса, а, следовательно, предшествует назначению правильного лечения для всех наших пациентов».

Анатолий Заболотный, директор благотворительного фонда Рината Ахметова «Развитие Украины»: «Для нас реализация программы «Рак излечим» в Черновицком областном клиническом онкологическом диспансере – это еще один успешный пример того, как государственное медицинское учреждение совместными усилиями благотворителей и государства создает условия, обеспечивает соответствующую подготовку специалистов и качественный прорыв в диагностике онкологических заболеваний. Хочу отметить, что уже есть промежуточные результаты – на оборудовании прошли диагностику более 200 пациентов. А специалисты, работающие в диспансере, получили наивысшие оценки по результатам обучения работе на оборудовании. Для нас это очень важно, поскольку только оборудование не дает результатов – должно быть подготовлено помещение, иметься в наличии расходные материалы и сформирована сильная команда специалистов. Только тогда оборудование будет работать в интересах пациента. Мы видим это на примере Черновицкого онкодиспансера и надеемся, что и в дальнейшем отделение будет развиваться, совершенствоваться и эффективно работать для людей».

Напоминаем, что фонд Рината Ахметова в рамках программы «Рак излечим» создал 11 радиологических отделений в клиниках-партнерах в Западной Украине, где ежегодно диагностику и лечение могут получать уже 21 тыс. человек. Всего для радиологической службы восьми западноукраинских областей фондом поставлено диагностическое и лечебное оборудование на сумму свыше 93 млн. грн. В сентябре 2013 года планируется торжественное открытие кабинета компьютерной томографии в Черновицком областном клиническом онкологическом диспансере.