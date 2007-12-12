Обнаружен новый тип вируса Эбола

С середины ноября в западной Уганде зарегистрировано 58 случаев заболевания новой формой геморрагической лихорадки Эбола.

Умерло меньше трети заболевших, и, согласно сообщениям медиков, у некоторых больных не было внутренних кровотечений, характерных для лихорадки Эбола. Летальность нового типа оказалась ниже обычных 50 – 90%.

Вирусологам уже известен поражающий приматов тип вируса, который может передаваться человеку, не вызывая при этом болезни. Поэтому сообщение о вирусе со сниженной вирулентностью не стало для них неожиданностью.

Специалисты говорят, что появление нового типа чревато рядом проблем. Во-первых, больше носителей вируса выживает, и распространение болезни идет активнее, что может вызвать эпидемию. Во-вторых, это затруднит разработку эффективной вакцины.

"24"