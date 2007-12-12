Зеленый салат защищает от рака

Зеленый салат защищает человека от онкологических заболеваний и даже лишнего веса, утверждают ученые. Четыре тарелки салата в неделю способны предотвратить рак легкого, свидетельствуют результаты исследования, проведенного онкологами из Университета Техаса.

В эксперименте приняли участие три тысячи восемьсот человек. Оказалось, что в зеленом салате содержатся полезные вещества, останавливающие работу раковых клеток или замедляющие развитие болезни в дыхательных путях. Особо активное положительное влияние овоща проявилось у курильщиков.

Врачи уверены, вегетарианские блюда с салатом не только снижают риск формирования опухоли, но и уменьшают вредный эффект от загрязнения воздуха и пылевых аллергенов. При этом лучшую защиту легким дают сочетание салата с физической активностью средней интенсивности.

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