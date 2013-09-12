Минздрав планирует отказаться от бумажных медкарточек

Министерство здравоохранения Украины планирует отказаться от бумажных медицинских карточек.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Минздрава Украины, об этом сказал заместитель министра здравоохранения Роман Богачев. По его словам, бумажные медицинские карточки в ближайшее время станут историей, поскольку Минздрав Украины внедряет Всеукраинский электронный реестр пациентов (ЭРП).

В сообщении отмечается, что это стало возможным благодаря внедрению Концепции информатизации сферы здравоохранения Украины на 2014

Также в пресс-службе отметили, что министр здравоохранения Украины Раиса Богатырева утвердила технические задания для создания централизованного электронного реестра пациентов и комплексной системы защиты информации в нем.

«С переходом на электронную систему сбора и хранения информации отойдут в прошлое и проблемы, связанные с бумажным медицинскими карточками. В настоящее время карточки сохраняются по месту жительства пациента и с этим связаны длительные бюрократические процедуры, – сказал Богачев. – Также возникают трудности в процессе сбора анамнеза, например, когда пациент попадает в заведение здравоохранения в безотлагательном состоянии без медицинской карточки. Иногда из-за человеческого фактора происходят случаи потери медицинской информации. Централизованный ЭРП позволит решить эти вопросы, что, безусловно, повысит доступность медицинской помощи».

Персональные данные пациентов будут размещаться на серверном оборудовании Минздрава Украины, что позволит централизовано обеспечивать контроль за их сохранением. Такое решение было принято на основе анализа работы ЭРП в «тестовом» режиме в пилотных регионах – Винницкой, Днепропетровской, Донецкой областях и городе Киеве.

«Внедрение электронного реестра пациентов автоматически модернизирует службу медицинской статистики, благодаря которой будет вестись учет объемов и мониторинг качества фактически предоставленных населению медицинских услуг. А это одно из условий комфортного перехода к страховой медицине», – отметил заместитель министра.

Внедрение электронного реестра пациентов – лишь один из этапов информатизации отрасли здравоохранения, который осуществляется с помощью привлечения инвестиций. Главным инвестором в этом направлении является Всемирный банк, который не только финансово, но и идеологически поддерживает Министерство здравоохранения Украины в новейших превращениях.