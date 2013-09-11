Матерям могут предоставить право досрочного выхода на пенсию

Народный депутат от фракции «Свобода» Юрий Михальчишин зарегистрировал в парламенте законопроект о внесении изменений в Закон Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании» (реестр.№3212) о предоставлении права женщинам-матерям досрочного выхода на пенсию.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ВО «Свобода».

По словам автора законопроекта, документ направлен на улучшение демографической ситуации в Украине (путем создания стимула и заинтересованности женщин к рождению большего количества детей) и смягчение последствий пенсионной реформы.

Так, в законодательной инициативе депутат предлагает дополнить пункт 3 раздела XV указанного закона Украины таким текстом: «Женщины, которые родили одного ребенка и больше и воспитали его (их) до достижения шестнадцатилетнего возраста, имеют право на досрочный выход на пенсию по возрасту со снижением пенсионного возраста, установленного статьей 26 данного Закона, на 2 года за каждого ребенка, при условии наличия не менее 20 лет страхового стажа».

В пояснительной записке к законопроекту речь идет о том, что основной причиной обострения демографического кризиса в Украине является снижение рождаемости до критического уровня, в результате чего не обеспечено простое воспроизводство народонаселения. Современное состояние рождаемости таково, что обеспечивается лишь половину нужного для воспроизводства населения, считает автор законопроекта. Он утверждает, что сегодня Украина уже пересекла черту снижения рождаемости, за которой происходит необратимое разрушение демографического потенциала. Это привело к потере условий для воспроизводства численности населения, которое существовало в начале 90-х годов XX в. во время провозглашения Независимости.

Депутат предлагает обратиться к мировой практике стимулирования увеличения уровня рождаемости. Одним из таких поощрений для женщин может стать уменьшение возраста выхода на пенсию. Также соответствующая законодательная инициатива является документом, призванным смягчить последствия реформирования пенсионного обеспечения.

«Идея досрочного выхода на пенсию тех украинок, которые рождают и воспитывают детей до шестнадцатилетнего возраста, возможно, кардинальным образом и не сможет переломить катастрофические тенденции демографии, но по крайней мере частично смягчит разрушительный эффект пенсионной псевдореформы, от которой сегодня страдают жители всех без исключения регионов Украины, независимо от их идеологических симпатий и антипатий», – отмечает Михальчишин.