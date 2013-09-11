Как простимулировать рост волос

Проблема замедленного роста волос сегодня волнует почти каждую женщину. Стрессы, сушка феном, неправильное питание, ряд заболеваний – все это оказывает не самое лучшее влияние на красоту волос.

Для того чтобы быстро отрастить волосы, многие прибегают к аптечным препаратам. Но вспомните и о старых добрых методах народной медицины. Итак, рассмотрим комплексное решение данной проблемы и постараемся самыми разнообразными методами заставить волосы расти быстро и быть послушными.

Способ 1. Правильное питание и прием витаминов. Нужно есть много овощей и фруктов желтого и зеленого цветов, поскольку в них присутствует бета-каротин, необходим для правильной структуры волос. Также надо включить в свой рацион геркулес, чечевицу, сою, пивные дрожжи, грецкие орехи, бобовые. Они полны биотина, нужного компонента для роста волос. Еще, кроме всего вышеуказанного, нужно насытить свой организм разными минералами. Например, магнием, серой, цинком, селеном, кремнием, хромом и т.д.

Способ 2. Регулярные физические упражнения. Нагрузки в занятиях спортом влияют на скорость пульса и кровообращения. При этом кровь поступает во все участки тела очень интенсивно, это касается и кожи головы. Надо правильно подобрать упражнения, чтобы они результативно влияли на обмен веществ в организме.

Способ 3. Массаж головы. Надо уделять в день примерно десять или пятнадцать минут, чтобы помассировать голову. При этом ускоряется кровообращение и это положительно влияет на фолликулы волос.

Способ 4. Методы народной медицины. Например, использование красного перца. Рецепт ополаскивателя: Нарезать мелкими кусочками 5 стручков перца, залить спиртом, настаивать неделю. Использовать для ополаскивания волос 1-2 раза в неделю.

А теперь рецепт маски для роста волос: 1 ст.л. растертого красного перца, 20 мл коньяка, 2 ст.л. лимонного сока, 1 желток, 2 ст.л. меда, 1 ст.л. растительного масла. Все перемешать. Нанести на корни и кожу головы, накрыть полотенцем на 30 минут. Смыть шампунем. Применять 2 раза в неделю.

Способ 5. Применение эфирных масел. Они благотворно влияют на кожу головы и волосяные фолликулы. Нужно использовать с шампунем и без, нанося просто на волосы во время мытья. Хорошо смывать.

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