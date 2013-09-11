Чем опасен менингит

Менингит - это воспаление мозговых оболочек, т.е. заболевание крайне опасное.

Существуют разные формы менингита: по пути проникновения инфекции, по преимущественному поражению той или иной оболочки, по типу возбудителя.

Вне зависимости от разновидности менингита у всех больных наблюдаются менингиальный синдром (синдром - это совокупность симптомов, т.е. признаков заболевания):

- головная боль, распирающая, сильная. Иногда болит вся голова, иногда - некоторые участки. Шум, яркий свет, резкие запахи усиливают боль.

У маленьких детей с менингитом часто замечаются ночные крики.

- рвота тесно связана с болью, вызывается раздражением соответствующих центров мозга, т.е. не связана с едой, гастритом и происходит внезапно, «на ровном месте».

- напряжённость затылочных мышц, другие неврологические симптомы.

Хорошо определяют менингиты врачи-невропатологи, т.к. при менингите есть характерные признаки напряжения мышц.

- светобоязнь, боязнь громких звуков

- возможны припадки (похожи на эпилептические)

Менингит может быть вызван вирусами, бактериями, грибками, сильным ударом.

У детей менингит преимущественно вызывают вирусы.

Чаще всего это энтеровирусы, попадающие в организм с пищей и водой.

У взрослых менингит в основном вызывают бактерии: стрептококки, менингококки, стафилококки, нейсерии и т.д.

Как правило, менингит в данном случае является следствием другого процесса - эндометритов, тонзиллитов, воспалений ран, гнойников.

Например, после бытовой травмы с ушибом мягких тканей головы риск менингита резко возрастает. Сначала - необработанная рана, инфекция попадает в кровь, проникает в оболочки мозга и развивается менингит.

Бактерии отравляют организм сильнее, чем вирусы, поэтому боль, тошнота и светобоязнь при менингите проявятся гораздо быстрее.

Таким образом, многие из привычных нам заболеваний, например, герпес, могут привести к менингиту. Поэтому важно от менингита лечиться вовремя.

Как избежать менингита:

Для профилактики многих бактериальных возбудителей менингита существуют специальные вакцины.

К сожалению, вакцина, допустим, от стрептококка не защитит вас ни от какого менингита, кроме стрептококкового.

Поэтому важно создать неблагоприятные для развития менингита условия:

- укрепить иммунитет. Здоровое питание, умеренные физические нагрузки, полноценный сон сделают организм сильнее.

Большая часть возбудителей менингита всегда с нами, но развиваются они лишь на фоне сниженного иммунитета.

- вовремя лечить любые заболевания, не дожидаясь осложнений в виде менингита

- мыть руки и пищевые продукты перед употреблением

- любой ушиб головы должен заканчиваться визитом к врачу

- при любом ОРВИ важно принимать в первую очередь именно противовирусные препараты, а не разновидности парацетамола.

Если вы заподозрили, что у кого-то менингит - срочно вызывайте скорую помощь. Проследите, чтобы скорая привезла пострадавшего именно в неврологическое отделение, т.к. менингиты лечат именно там.

lady.tochka.net