Чем опасен менингит
Любой ушиб головы должен заканчиваться визитом к врачу
Менингит - это воспаление мозговых оболочек, т.е. заболевание крайне опасное.
Существуют разные формы менингита: по пути проникновения инфекции, по преимущественному поражению той или иной оболочки, по типу возбудителя.
Вне зависимости от разновидности менингита у всех больных наблюдаются менингиальный синдром (синдром - это совокупность симптомов, т.е. признаков заболевания):
- головная боль, распирающая, сильная. Иногда болит вся голова, иногда - некоторые участки. Шум, яркий свет, резкие запахи усиливают боль.
У маленьких детей с менингитом часто замечаются ночные крики.
- рвота тесно связана с болью, вызывается раздражением соответствующих центров мозга, т.е. не связана с едой, гастритом и происходит внезапно, «на ровном месте».
- напряжённость затылочных мышц, другие неврологические симптомы.
Хорошо определяют менингиты врачи-невропатологи, т.к. при менингите есть характерные признаки напряжения мышц.
- светобоязнь, боязнь громких звуков
- возможны припадки (похожи на эпилептические)
Менингит может быть вызван вирусами, бактериями, грибками, сильным ударом.
У детей менингит преимущественно вызывают вирусы.
Чаще всего это энтеровирусы, попадающие в организм с пищей и водой.
У взрослых менингит в основном вызывают бактерии: стрептококки, менингококки, стафилококки, нейсерии и т.д.
Как правило, менингит в данном случае является следствием другого процесса - эндометритов, тонзиллитов, воспалений ран, гнойников.
Например, после бытовой травмы с ушибом мягких тканей головы риск менингита резко возрастает. Сначала - необработанная рана, инфекция попадает в кровь, проникает в оболочки мозга и развивается менингит.
Бактерии отравляют организм сильнее, чем вирусы, поэтому боль, тошнота и светобоязнь при менингите проявятся гораздо быстрее.
Таким образом, многие из привычных нам заболеваний, например, герпес, могут привести к менингиту. Поэтому важно от менингита лечиться вовремя.
Как избежать менингита:
Для профилактики многих бактериальных возбудителей менингита существуют специальные вакцины.
К сожалению, вакцина, допустим, от стрептококка не защитит вас ни от какого менингита, кроме стрептококкового.
Поэтому важно создать неблагоприятные для развития менингита условия:
- укрепить иммунитет. Здоровое питание, умеренные физические нагрузки, полноценный сон сделают организм сильнее.
Большая часть возбудителей менингита всегда с нами, но развиваются они лишь на фоне сниженного иммунитета.
- вовремя лечить любые заболевания, не дожидаясь осложнений в виде менингита
- мыть руки и пищевые продукты перед употреблением
- любой ушиб головы должен заканчиваться визитом к врачу
- при любом ОРВИ важно принимать в первую очередь именно противовирусные препараты, а не разновидности парацетамола.
Если вы заподозрили, что у кого-то менингит - срочно вызывайте скорую помощь. Проследите, чтобы скорая привезла пострадавшего именно в неврологическое отделение, т.к. менингиты лечат именно там.