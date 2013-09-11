Как избавиться от насморка

Хронический насморк - это состояние, при котором постоянно воспалена слизистая оболочка носа.

Самостоятельным заболеванием не считается, т.к. является проявлением (симптомом) одного из следующих состояний:

Хронический катаральный ринит

Если постоянно болеть разнообразными ЛОР инфекциями, страдать разнообразнейшими болезнями пазух и синусов, неадекватно лечиться - можно в виде «приза» заболеть этой гадостью.

При хроническом катаральном рините постоянно присутствуют слизисто-гнойные выделения. Нередко - зловонные.

Заложенность носовых ходов попеременная. Особенно неудобно дышать в положении лежа.

Больные катаральным ринитом удивительно разнообразно храпят, что также должно насторожить родственников.

Т.к. эта форма хронического ринита связана в первую очередь с недолеченной инфекцией, то нужно ее долечить при помощи ЛОР врача.

Кстати, если речь идет о ребенке, и врач предлагает удалить гланды - соглашайтесь, в данном случае это будет разумно.

Для лечения применяют антибиотики, вяжущие препараты местно, кварцевание и многое другое.

Если ничего не помогло - вам предложат тем или иным способом удалить слизистую (прижигание, криодеструкция)

Хронический гипертрофический ринит

Слизистая носа, не выдержав стресса, начинает неконтролируемо разрастаться.

Это может быть связано как с инфекцией, так и с аллергическим процессом.

Достаточно часто гипертрофический ринит развивается на фоне постоянного приема носовых капель от насморка.

В состав большей части таких препаратов входят сосудосуживающие компоненты.

При длительном приеме сосудосуживающие вещества вызывают разрастание слизистой и полную невосприимчивость рецепторов слизистой носа к таким методам воздействия.

Постоянное употребление алкоголя также приводит к развитию гипертрофического ринита. В это легко поверить, если посмотреть на носы профессионалов данного дела.

Причина та же - постоянно расширенные сосуды носа стимулируют разрастание слизистой.

Дышать при гипертрофическом рините приходится только ртом.

Лечение - хирургическое, т.е. криодеструкция (азотом) или прижигание слизистой.

К сожалению, слизистая оболочка носа имеет неприятную привычку регенерировать (восстанавливаться).

Это операцию, скорее всего, придется повторять каждые три - пять лет.

Простой атрофический ринит

Заболевание очень непростое, слизистая оболочка носа просто... уходит.

При этой форме наблюдается постоянная сухость в носу с образованием корок, кровотечений. Достаточно часто отмечается резкое снижение обоняния, вплоть до полной потери.

Как лечить - до сих пор не ясно. Причина - неизвестна.

Врач назначает препараты, облегчающие состояние больного (увлажняющие, очищающие и т.п.)

Хронический аллергический ринит

Аллергия, как правило, носит сезонный характер. Однако постепенно предрасположенный к аллергии организм находит себе всё новые и новые причины для насморка.

В дело идёт всё - домашняя пыль, любимцы, на которых раньше аллергии не было и в помине, и многое другое.

Итог - хронический аллергический ринит. Проявляет себя постоянно, жить с ним крайне неприятно: постоянный чих, кашель, слёзы и сопли.

Без консультации аллерголога, кожных проб и многократной ежедневной влажной уборки в доме обойтись не удастся.

Любая из форм хронического насморка вредит здоровью, ухудшает качество жизни и нуждается в лечении или хотя бы симптоматических процедурах.

Обязательно проконсультируйтесь у ЛОР врача и аллерголога.

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