Матери смогут выбирать, когда использовать 1 год из отпуска по уходу за ребенком

Министерство социальной политики предлагает предоставить матерям возможность выбирать, когда использовать один год из отпуска по уходу за ребенком.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Минсоцполитики со ссылкой на министра Наталию Королевскую.

«Минсоцполитики предлагает разрешить матерям с маленькими детьми брать 1 год из 3-летнего отпуска по уходу за ребенком в любое время до достижения им 8-летнего возраста. Такая практика положительно отразится на занятости женщин. Кроме того, женщина получит право прерывать отпуск и использовать его в период, когда ребенок действительно в этом нуждается, например, перед школой», - сказала Королевская, говоря о новом пакете инициатив, направленных в помощь матерям с маленькими детьми.

По ее словам, 87% женщин выходят на работу раньше 3 лет из-за материального состояния семьи и необходимости в сохранении профессиональных навыков.

Также в пакет инициатив входит предоставление больничного мужу на первые недели после рождения ребенка для помощи жене, сообщила министр.

«Первые дни после рождения наиболее сложны для мам. Наряду с новыми обязанностями, связанными с уходом и воспитанием ребенка, у женщины остаются и старые, уже давно закрепленные за ней домашние дела. Поэтому почувствовать женщине помощь родных в это время очень важно», - отметила Королевская.

«Министерством социальной политики разработана Государственная программа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2016 года, которая сейчас находится на утверждении правительства. Этот документ вводит целевые индикаторы уровня экономической активности и занятости женщин, сокращения разрыва в зарплатах, повышения уровня представительства женщин в органах власти и т.п.», - подчеркнула Королевская.