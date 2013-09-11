Украинец пытался нелегально ввезти в Польшу 290 пиявок

Работники польской таможенной службы на днях во время контроля автомобиля гражданина Украины обнаружили 290 пиявок, которые он пытался ввезти в Польшу без необходимых для этого документов.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе таможенной службы в Перемышле, которая ответственна за пункт пропуска «Медика-Шегини» на польско-украинской границе, где зафиксирован этот случай.

«42-летний мужчина объяснил таможенникам, что пиявки вез в Польше, где они должны были использоваться для лечения болезней ног. Мужчина говорил, что не знал, что пиявки внесены в реестр животных, которым угрожает вымирание и которых защищает Вашингтонская конвенция CITES», - отметила пресс-служба.

Таможенники сообщили, что это уже второй случай попытки ввоза пиявок в Польшу из Украины через упомянутый пункт пропуска, заметив, что несколько дней тому назад нарушитель пытался перевезти 20 пиявок.

Пресс-секретарь таможенной службы в Перемышле Эдита Хабовска сообщила УНИАН, что для легального ввоза пиявок в Польшу необходимо получить соответствующее разрешение польского министра экологии, которое выдается на основании разрешения компетентных органов украинской власти.

Она отметила, что изъятые пиявки были отправлены в зоопарк в Замосце.

По данным польского Института холистической медицины, одну пиявку в Польше можно купить в розничной торговле за примерно 5 евро.

В Украине пиявки можно купить в рознице от 0,5-1 евро.