Гослекслужба начала консультации с Еврокомиссией относительно взаимного признания с ЕС результатов контролей

Государственная служба лекарственных средств Украины начала консультации с Еврокомиссией относительно взаимного признания с ЕС результатов инспекций и контролей.

Об этом заявил председатель Гослекслужбы Алексей Соловьев, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникаций с общественностью Секретариата Кабинета министров.

По словам председателя Гослекслужбы, на внутренний рынок Украины допускаются только те лекарственные средства, которые имеют подтверждение производства требованиям GMP от инспекторатов стран-членов PIC/S. Таким образом, в интересах пациента на отечественный рынок не попадает продукция негарантированного качества.

Гослекслужба присоединилась к Системе сертификации качества фармацевтических продуктов для международной торговли Всемирной организации здравоохранения. На постоянной основе осуществляется сертификация отечественных фармацевтических продуктов для международной торговли, что способствует упрощению их допуска на зарубежные рынки.

«В Украине внедрены стандарты качества лекарств в соответствии с требованиями Европейской фармакопеи», - отметил Соловьев.

По его убеждению, отечественная фармацевтическая отрасль может стать локомотивом роста экономики Украины.

«За последние три года значительное внимание со стороны Президента Украины и правительства к отечественной фармацевтической отрасли способствовало наращиванию ее экономического потенциала. И на сегодняшний день существуют все объективные и субъективные предпосылки, которые свидетельствуют о том, что отечественная фармотрасль может стать локомотивом роста экономики Украины», - отметил Соловьев.

По словам председателя Гослекслужбы, об этом свидетельствуют значительные темпы роста объемов реализации продукции на фармацевтическом рынке Украины; рост доли отечественной продукции на внутреннем рынке (с 28% в 2010 году до 31,4% в 2013 году); рост экспорта отечественной фармпромышленности (на 25% в 2012 году по сравнению с 2011 годом).

Подтверждением развития отрасли является также функционирование на территории Украины более 100 фармацевтических предприятий, которые выпускают свою продукцию в соответствии с европейскими стандартами, и развитой сети из 20 тысяч аптечных заведений. А концентрация предприятий отрасли в Киеве и Харьковской области, а также ряде других регионов, вместе с академическими, образовательными, научно-исследовательскими учреждениями может в сжатые сроки способствовать образованию точек экономического роста национальной экономики, убежден Соловьев.

Усиливается также контроль за качеством лекарств. С начала 2013 года к потребителю не было допущено 663 тыс. упаковок опасных для жизни и здоровья лекарственных средств неподобающего качества на общую сумму 19,8 млн. грн.

«Благодаря комплексному переоснащению лабораторий по контролю качества и имплементации в национальное законодательство более жестких европейских стандартов количество недопущенных к потребителю недоброкачественных лекарств выросло в 10 раз», - отметил Соловьев.