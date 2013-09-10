Доноры крови реже страдают заболеваниями сердца

Анализы на ВИЧ-СПИД, сифилис, гепатиты С и В можно сделать бесплатно, если пойти на сдачу крови. В частной клинике каждый из них обойдется в 200 грн.

"Если вы не можете заставить своего парня пойти сдать все анализы, пойдите с ним вместе сдать кровь. Там все и выясните, здоров человек или нет, - шутит главный врач Киевского областного центра крови Петр Вербицкий. Центр расположен в Белой Церкви и является одной из самых современных станций переливания крови в Украине европейского образца. - При необходимости мы можем вам распечатать эти анализы и вы заберете их с собой."

В лаборатории за 15 мин определят также, нет ли воспалительных процессов в организме, определяют уровень гемоглобина. К сдаче крови допускают женщин, у которых гемоглобин достигает минимум 120, и мужчин, у которых 130 и выше. В донорской крови, кроме гепатитов, СПИДа и сифилиса, остаются еще 70-80 видов инфекций, в частности такие как торч-инфекции, герпес. Предварительно перед сдачей крови донор должен взвеситься и измерить рост. Минимум должно быть 50 кг и 1,50 см. Не допускают к сдаче неграждан Украины.

Донор должен иметь 18-65 лет. Далее потенциальному донору измеряют давление и пульс с помощью специальной машины. Туда засовывают руку, аппарат выдает " чек " с давлением и пульсом . Температуру тела измеряют дистанционным термометром . Для того, чтобы термометр не передавался от донора к донору. Перед самой сдачей крови донору дают выпить большой стакан сладкого чая с печеньем. Только тогда его приглашают в комнату для забора крови.

Здесь все стерильно. Даже жгут - одноразового использования. Кровь из вены поступает в специальный " мешочек " 10 мин. Забирают 490 мл. 450 - это донорская кровь, 40 пойдет на повторный анализ.

"За рубежом такому пациенту во время забора ставят два вида соков в стаканах, дают читать свежую прессу, - продолжает главный врач. - Потом, если кровь использовали, человеку приходит смс с сообщением, что он спас чью-то жизнь, и благодарностью".

В общем, вся процедура подготовки и сдачи крови в Центре занимает час.

"За сданную кровь донору предлагают взять 45 гривен на обед - 16 гривен за 100 миллилитров , - продолжает Вербицкий. - Однако ВОЗ выступает за бесплатное донорство. За деньги человек может скрыть свои заболевания. 92 процента доноров от денег отказываются. Сдавать кровь полезно. Человек становится устойчивым к кровопотере, реже страдает сердечно-сосудистыми заболеваниями."

За год человек может сдать 5 раз цельной крови. Ее компонентов - до нескольких литров. Организм восстанавливает утраченную жидкость через 36 часов. Почетным донором становится тот, кто минимум 40 раз бесплатно сдал кровь. Не может быть донором человек, недавно сделавший пирсинг или татуировки. При этом он мог заразиться вирусом, который еще не проявляется в анализах.

gazeta.ua