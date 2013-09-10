В Черкассах и в Запорожье откроют перинатальные центры

До конца 2013 года ожидается открытие перинатальных центров в Черкассах и в Запорожье.

Как сообщили УНИАН в Государственном агентстве по инвестициям и управлению национальными проектами, об этом проинформировал руководитель Национального проекта «Новая жизнь» Виктор Сирман после рабочих поездок в регионы.

«Перед Запорожским регионом стоит ряд задач: во-первых, перинатальный центр должен быть создан и введен в эксплуатацию как можно быстрее. Во-вторых, очень важный вопрос – это подготовка и переподготовка врачей, которые должны работать в перинатальном центре на современном высокотехнологичном оборудовании. В-третьих, внедрение системы регионализации. Введение всех этих составляющих должно осуществляться параллельно, их успешное воплощение поможет значительно уменьшить материнскую и младенческую смертность», - сказал Сирман.

Перинатальный центр в Запорожье создается на базе бывшего пятого роддома, который был лучшим в области и известным в Украине.

«Могу констатировать, что центр готов больше чем на 90%, - отметил первый заместитель председателя Запорожской ОГА Виктор Емельяненко. - Работы на нем выполняются по графику и своевременно. Ожидаем, что областной перинатальный центр, как и было запланировано, сдадут в эксплуатацию в ноябре этого года», – резюмировал Емельяненко.

Активно продолжаются работы над созданием перинатального центра в Черкассах, его строительство осуществляется на базе областной больницы. В настоящее время там возвели фундамент и завершают монтировать многоэтажный каркас. За месяц в помещении будущего перинатального центра обустроят кровлю и начнут внутренние работы.

Руководители Департамента капитального строительства ОГА Олег Ризник и ООО «Черкассыгорстрой» Анатолий Бурский сообщили, что на сегодняшний день выполнены ремонтные работы, закуплены строительные материалы и технологическое оборудование на общую сумму 17,5 млн. грн. На строительной площадке будущего перинатального центра работают 92 рабочие и задействовано 18 единиц техники.

«Черкасская область демонстрирует высокие темпы по созданию перинатального центра, согласно плану, Черкасский ОПЦ должен быть введен в эксплуатацию в конце 2014 года, но по состоянию на сегодняшний день мы опережаем график», – подчеркнул Сирман.

Он выразил уверенность в том, что жителям Черкасс удастся уже до конца года завершить все работы и ввести в эксплуатацию новый Центр.

По данным агентства, за два года в рамках реализации Национального проекта «Новая жизнь» перинатальные центры уже открыты в 11 областях Украины: Кировоградской (31.01.12), Киевской (1-й – 10.02.12), Харьковской (02.03.12), Донецкой (14.05.12), Днепропетровской (21.06.12), Житомирской (05.07.12 АР Крым (11.12.12), Полтавской (27.12.12), Ривненской (26.02.13), Хмельницкой (23.05.13), Луганской (15.08.13). За этот период в центрах родилось более 30 тысяч детей.

Национальный проект «Новая жизнь – новое качество охраны материнства и детства» реализует Государственное агентство по инвестициям и управлению национальными проектами. Проект внедрен по инициативе Президента Украины Виктора Януковича и воплощается при содействии Министерства здравоохранения Украины, Национальной академии медицинских наук Украины, местных органов самоуправления и Всеукраинской благотворительной организации «Фонд Виктора Пинчука - социальная инициатива». Предусматривает создание национальной сети перинатальных центров _ лечебно-профилактических заведений ІІІ уровня. Современное оборудование, высокий уровень медицинской подготовки врачей-акушеров и неонатологов позволяют существенно снизить материнскую, младенческую смертность и инвалидность.