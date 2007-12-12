Кетчуп способствует нормальной работе сердца

Долгое время считалось, что кетчуп является вредным для организма человека из-за высокого уровня консервантов. Однако финские ученые нашли опровержение этому мнению. Кетчуп, как оказалось, способен снижать уровень "плохого" холестерина.

По данным ученых из университета Оулу (Финляндия), кетчуп является очень полезным, поскольку разрушает опасный вид холестерина, обеспечивая тем самым, нормальную работу сердца. Достаточно употреблять небольшое количество кетчупа ежедневно, чтобы избежать проблем с сердечно-сосудистой системой. Ученые провели ряд исследований на людях с повышенным содержанием холестерина. После того, как добровольцы в течение трех недель ели пищу вместе с кетчупом, уровень холестерина в их организме значительно снижался.

Подобное открытие обескуражило исследователей, поскольку они не ожидали таких результатов. Кетчуп оказался не только полезным для человека, он к тому же сумел быстро справиться с проблемами сердца. По мнению ученых, подобного терапевтического эффекта удалось добиться благодаря томатам, из которых и приготовлен этот соус. В помидорах содержится вещество, которое придает плодам красный цвет. Оно носит название ликопен. Это вещество обладает исключительными биохимическими свойствами. В частности, оно является антиоксидантом, который препятствует разрушению клеток под действием "вредных" жиров. Не менее полезными являются томатная паста, сок и салат из помидоров, считают финские ученые.

Другая же группа ученых считает кетчуп вредным и рекомендуют отказаться от него. По их мнению, в этом продукте, а также в майонезе, различных соусах и заправке содержится огромное количество красителей, заменителей вкусов и генно-модифицированных продуктов, которые ложно назвать полезными.

Ранее группа ученых установила, что термически обработанные продукты не менее полезны, чем свежесорванные. В частности, американские исследователи утверждают, что томаты становятся еще более полезными при варке. Они отметили, что уровень антиоксидантов, которыми богаты помидоры, увеличивается при термической обработке. Уже после 2 минут варки содержание ликопена возрастает на 6%, через 25 минут – на 17%, а после получасовой термической обработки – на 35%, если сравнивать со свежими овощами. Таким образом, кетчуп, консервированные и маринованные помидоры, томатная паста и заправка реабилитированы в глазах диетологов. Однако, не стоит отказываться и от свежих томатов. Они не только обладают отменными вкусовыми качествами, но и являются отличным поставщиком витамина С, который, в отличие от ликопена, разрушается при термической обработке.

utro.ua