Как победить бессонницу

Бессонницей называют состояние, при котором наблюдаются постоянные проблемы с продолжительностью или качеством сна.

При этом само количество «кроватных» часов может быть даже больше, чем раньше, а тело себя чувствует разбитым и невыспавшимся.

Причины, вызывающие бессонницу делятся на две группы:

- связанные с нарушением работы нервной системы

Нервная система современного человека перегружена.

Постоянное приспособление к меняющимся условиям среды, агрессия, нерешенные вопросы приводят к затяжному тотальному стрессу.

Перевозбужденный проблемами мозг не может адекватно отдыхать, в результате формируется бессонница, психические деформации, кошмары.

Оптимальный способ решения в данном случае - смена сферы деятельности, мировоззрения, отношения к себе, работе, окружающим.

Как правило, взрослый человек на такие жертвы не готов, поэтому существует ряд проверенных процедур, помогающих засыпать без глобальной коррекции противоречий и поиска смысла бытия:

- ложитесь спать и вставайте в одно и то же время.

Это помогает сформировать рефлекторное засыпание. Дело в том, что биоритмы мозга не только цикличны, но и дрессируемы.

Гораздо проще приучить себя засыпать в конкретное время, чем гоняться всю ночь за сном с подушкой и пытаться спать в неподходящих для сна местах.

Каждый раз, когда вам удастся заснуть в запланированный отрезок времени, шансы на повторное засыпание при этих же обстоятельствах увеличиваются.

Предупреждение: при формировании рефлекса важно не связать его со случайным звуком, запахом или человеком, т.к. потом окажется, что рефлекс у вас сформирован вовсе не на время.

- зафиксируйте рабочее время.

Если у вас до этого был скользящий график работы - перейдите на фиксированный, т.к. мозг понимает режим труда и отдыха буквально.

Именно поэтому при выходе на пенсию у многих начинается бессонница.

- не принимайте стимуляторов перед сном.

Алкоголь, кофе, крепкий чай могут помочь заснуть, но не выспаться.

Как бы ни действовали эти вещества именно на вас, их действие не продолжается всю ночь, и вы проснётесь в самый неудобный момент.

- принимайте теплую ванну за четыре часа до сна.

Кроме того, что ванны хорошо снимают напряжение, остывание тела после теплой среды трактуется организмом как подготовка к засыпанию.

- занимайтесь сексом перед сном, т.к. целый ряд веществ, выделяемых в процессе и после полового акта, являются природными антидепрессантами.

Интересен тот факт, что при нерегулярных занятиях сексом бессонница наблюдается чаще. Это связано с перевозбуждением нервной системы.

- принимайте легкие седативные препараты, снижающие психо-моторное возбуждение: для этого отлично подходят фиксированные растительные сборы, содержащие валериану, пассифлору, боярышник.

Популярными средствами от бессонницы являются препараты брома, но они накапливаются в организме и могут вызывать осложнения, поэтому должны назначаться врачом.

Запомните: рецептурные препараты от бессонницы врач назначает только по прямым показаниям и на определенный период.

Длительно эти вещества принимать нельзя.

Вторая группа причин, вызывающих бессонницу - заболевания не связанные с неврологическим компонентом.

В данном случае - бессонница симптом основного заболевания, которое и следует лечить в первую очередь.

Естественно, нужно придерживаться назначений врача, диеты, соблюдать режим.

Например - стакан тёплого молока на ночь показан далеко не всем.

Помогает только язвенникам, т.к. молоко обладает вяжущим эффектом.

У остальных цельное молоко на ночь может вызвать изжогу, отрыжку, вздутие, газы.

Чаще всего бессонница наблюдается у людей с патологией сердечно-сосудистой системы.

Причина пробуждения - одышка, боль, панический страх.

Если к болевому синдрому при пробуждении присоединяется паника, проконсультируйтесь у невропатолога.

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