На этой неделе ожидается теплая и солнечная погода

По информации Украинского гидрометеорологического центра, на этой неделе на всей территории Украины, кроме западных регионов, будет преобладать теплая и солнечная погода, однако уже 15 сентября она сменится на дождливую из-за приближения балтийского циклона.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сообщил заместитель директора гидрометцентра Анатолий Прокопенко.

“Погоду на следующую неделю будет определять антициклон с северо-востока и циклон с юго-запада. При таких погодных условиях в восточной половине Украины до 15 сентября будет преимущественно без осадков, а дневная температура будет достигать + 23-28 градусов. В западных регионах временами будут идти кратковременные и умеренные дожди, температура воздуха составит днем 16-22 градуса выше нуля”, - сказал Прокопенко.

Однако, по его словам, уже на выходных, 14-15 сентября, влияние юго-западного циклона распространится практически на всю территорию Украину, и температура воздуха постепенно будет снижаться.

Кроме того, по информации гидрометцентра, с 16 по 19 сентября на смену юго-западному циклону ожидается приближение к территории Украины циклона с Балтики, который принесет дождь и снижение температуры.

По прогнозам синоптиков, 10 сентября в западных областях ожидается небольшой дождь, а на остальной территории без осадков. Температура воздуха ночью преимущественно на всей территории Украины составит 7-12 градусов выше нуля. На побережье морей воздух прогреется до + 15. Днем температура воздуха будет достигать от 18 до 23 градусов выше нуля, на юге и Закарпатье — до + 25.

11 сентября в Украине будет преимущественно без осадков, лишь на крайнем западе ожидается кратковременный дождь. Ночью температура воздуха на всей территории страны будет составлять + 9-14 градусов, на побережье - до + 17 градусов. Днем будет + 19-24, в южном регионе до + 27 градусов.

12 сентября в западной половине Украины ожидаются кратковременные дожди, на остальной территории без осадков. Ночью температура воздуха будет составлять 9-14 градусов выше нуля, днем воздух прогреется до + 19-24 градусов, на юге — до + 28 градусов.

13-14 сентября на территории Украины будет преимущественно без осадков, а температура воздуха существенно не изменится.

15-19 сентября ожидается дождливая погода и снижение температуры воздуха на 2-5 градусов на всей территории Украины.

С приходом балтийского циклона в Крыму также ожидается дождливая погода и снижение температуры.

“Более детально можно будет прогнозировать ближе к 15 сентября, но уже сейчас можно сказать, что однозначно погодные условия будут не совсем пригодны для отдыха”, - подчеркнул Прокопенко.