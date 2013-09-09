Сегодня обещают 17-22° тепла, без осадков

9 сентября на территории Украины сохранится переменная облачность, без осадков.

Как сообщили УНИАН в Украинском гидрометцентре, только в восточных областях и местами в Крыму ожидается небольшой дождь.

Ночью и утром отдельные туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 16°; днем 17-22°, на Закарпатье и юге Одесской области до 26°.

В Киеве и Киевской области без осадков, ночью и утром отдельные туманы. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с.

Температура ночью по области 6-11°, днем 17-22°; в Киеве ночью 9-11°, днем около 20°.

Сегодня, 8 сентября, температура воды составила в Черном и Азовском морях 18-22°, в районе Одессы 14°; в Днепре возле Киева - 15°.