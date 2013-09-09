Украине грозит восьмибалльное землетрясение

В ближайшую неделю Украине грозит землетрясение, очаг которого ожидается в Молдове.

Как пишет газета «Сегодня» (№196 от 9 сентября), такая новость на выходных появилась в СМИ Восточной Европы.

Так, по прогнозам румынского геофизика Нику Рою, 8-балльная стихия может затронуть западные и южные области Украины.

Отмечается, что молдавские сейсмологи вчера уже пытались оценить, насколько реальна угроза и степень ее разрушительности.

«Основной очаг землетрясений, который трясет Молдову, Украину и Россию, - это очаг Вранча в Румынии. В воскресенье я созвонился с румынскими специалистами, они мне сказали, что не знают такого геофизика, как Нику Рою. Но в последние месяцы сейсмический режим очага Вранча составляет порядка 15-20 слабых землетрясений ежемесячно, что чаще, чем раньше (обычно происходит до 10 за месяц за месяц). Но пока толчки не привышают 4 баллов. Но, думаю, земля копит энергию, мощь, перед землетрясением», - сказал изданию директор молдавского Центра экспериментальной сейсмологии Ион Илиеш.

По его словам, нет методов для того, чтобы предсказать толчки заблаговременно. «Прогнозы, подобные нынешнему, были и раньше, но не подтвердились», - сказал он и добавил, что если в Молдове будет сильно трусить, до Украины дойдет 3-5 баллов.

Спасатели говорят, что, по официальным сводкам Госслужбы ЧС, сведений о землетрясении пока нет, но все они готовы и к оповещению граждан, и к разборке возможных завалов специальными надувными подушками, приподнимающими бетонные плиты. «В нашем черновицком университете есть своя лаборатория, пока что, по нашим данным, землетрясения не предвидится. Если информация поступит, первым делом проведем оповещение», - сказал начальник территориального управления ГСЧС в Черновицкой области Эдуард Братко.

«Время от времени у нас происходят землетрясения, но предсказать заранее невозможно, лучшие ученые смогут это сделать максимум за 30 секунд. Однажды у нас была паника, когда кто-то назвал время, в 15.00. Но по факту землетрясения не произошло», - отметил пресс-секретарь УГСЧС в Черновицкой области Сергей Бабчук.

segodnya.ua