Малоподвижный образ жизни влияет на психику

Недостаток физической активности грозит человеку не только лишним весом, но расстройствами психики, начиная от депрессии и заканчивая серьезными заболеваниями. К такому выводу пришли британские ученые.

По их данным, на сегодняшний день в Британии лишь 35% мужчин и только 24% женщин поддерживают свою физическую активность на уровне, рекомендованном специалистами.

Профессор Нанетт Матрай, эксперт по спортивной физиологи из университета шотландского города Стратклайд, отмечает, что люди совсем недавно начали замечать связь между малоподвижным образом жизни и психическими расстройствами. "И вот теперь у нас есть очень веские доказательства того, что физическая активность может предотвратить депрессию", - говорит Матрай.

Согласно результатам проведенных исследований, у малоактивных людей вдвое больше шансов впасть в депрессию по сравнению с теми, кто много двигается. Кроме того, есть достоверные данные, указывающие на то, что физические нагрузки - хорошее лекарство от депрессии, отметила профессор.

Исследователи из университета английского города Бристоль установили, что физическая активность на треть сокращает риск развития болезни Альцгеймера. Ученые пока не могут объяснить столь значительный эффект, однако предполагают, что он может быть обусловлен улучшениями в функционировании сердечно-сосудистой системы, а также изменением химических процессов в головном мозге.

Генеральный директор Британской организации по проблемам питания профессор Джуди Баттрисс отметила, что в последние годы власти делали акцент на пропаганду здорового питания. Однако "сейчас необходимо найти способы, как помочь людям стать физически активными, чтобы они могли сохранить свое здоровье и качество жизни до преклонного возраста", - сказала она.

Рекомендованная Министерством здравоохранения Великобритании норма физической активности для взрослых составляет 30 минут в день пять раз в неделю. По данным ведомства, эту рекомендацию не выполняет большая часть взрослого населения страны. Тревожная тенденция наблюдается и среди детей, которые все чаще предпочитают спорту малоактивные занятия. Сейчас установленную Минздравом норму физической активности не выполняют 30% мальчиков и 40% девочек.

Корреспондент.net