Декабрь и январь — самые опасные для сердца месяцы

Середина зимы грозит не только простудами, но и сердечно-сосудистыми заболеваниями, предупреждают врачи.

Именно в декабре и январе все сердечные недуги обостряются, утверждает кардиолог центральной больницы Вашингтона Виллиам Суддас. Поэтому в этот период всем, кто не может похвастаться здоровым сердцем, и просто людям с ослабленной сердечно-сосудистой системой стоит приготовиться к походу к кардиологу.

Объяснить этот феномен взялись специалисты американского университета Вандербилт (Vanderbilt). Они пришли к выводу, что причина кроется в особенностях зимнего метаболизма человека: в холода мы начинаем потреблять больше мяса и высококалорийной пищи, меньше двигаемся, и в результате сочетание пониженной температуры и усиленная работа организма приводит к увеличенным нагрузкам на сердце. Особенно это актуально для стран с затяжной зимой.

Актуален для Украины и другой фактор риска у сердечников — это повышенное потребление алкоголя. Мало кто удерживается от пары (и даже больше чем пары) лишних стаканчиков во время долгих новогодних и рождественских праздников. А когда «прихватит», к врачу идти не торопится — каникулы же, можно и потом сходить. Но иногда до этого «потом» люди просто не доживают, предупреждает кардиолог университета Вандербилт Кит Чечвелл.

"Они делают это из-за семейных обязанностей, не желая испортить праздник своим родным и не желая ложиться в больницу в период каникул. В итоге они с меньшим стремлением идут к врачу, который может дать им спасительную рекомендацию", — рассказал Чачвелл.

Правда, пока никаких экстренных мер по этому поводу у нас не принимают. В отличие от США: там во всех больницах будут действовать специальные кардиологические бригады, созданные как раз на период зимних месяцев. Похоже, американских медиков всерьёз напугала прошлогодняя статистика, по которой смертность от инфарктов в декабре и январе подлетает в разы.

Аргументы и факты