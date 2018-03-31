Оптимизм - защита нашего организма

На­ши мыс­ли не­по­средст­вен­но воз­дейст­ву­ют на те­ло. Ка­ко­вы они, та­ко­во и ка­чест­во на­шей жиз­ни – это яс­но под­тверж­да­ют на­уч­ные ис­сле­до­ва­ния, про­ве­ден­ные на со­вре­мен­ной ме­ди­цин­ской ап­па­ра­ту­ре.

По­зи­тив­ное мыш­ле­ние дейст­ви­тель­но вли­я­ет на наш ор­га­низм и что­бы убе­дить­ся в этом, до­ста­точ­но по­на­блю­дать, что с на­ми про­ис­хо­дит, ког­да мы узна­ем ка­кую-ни­будь хо­ро­шую но­вость. Мы ра­ду­ем­ся, на­ше те­ло слов­но ожи­ва­ет, мы ощу­ща­ем при­лив энер­гии: ра­дость и во­оду­шев­ле­ние дейст­ви­тель­но укреп­ля­ют наш ор­га­низм.

А по­лу­чив плохую весть, мы огор­ча­ем­ся или ис­пы­ты­ва­ем стресс: в те­ле воз­ни­ка­ют на­пря­же­ние, за­жим, а че­рез ка­кое-то вре­мя мы чувст­ву­ем ус­та­лость, упа­док сил, ста­но­вим­ся уяз­ви­мее. Сей­час мы уже зна­ем, как имен­но осу­щест­вля­ет­ся по­доб­ное воз­дейст­вие – че­рез мозг (см. ри­су­нок на стра­ни­це ря­дом).

Ре­зуль­та­ты об­сле­до­ва­ний, про­во­ди­мых на про­тя­же­нии 20–30 лет, по­ка­зы­ва­ют, что оп­ти­мис­тич­ное от­но­ше­ние к жиз­ни про­дле­ва­ет ее и улуч­ша­ет на­ше здо­ровье. Бо­лее то­го, уче­ные по­ла­га­ют, что так на­зы­ва­е­мые по­зи­тив­ные мыс­ли и эмо­ции да­ют че­ло­ве­чес­ко­му ро­ду эво­лю­ци­он­ное пре­иму­щест­во, по­сколь­ку по­мо­га­ют из­бе­гать па­губ­ных по­следст­вий стрес­са.

Од­на­ко ис­сле­до­ва­ние ав­стра­лий­ских уче­ных* по­ка­за­ло, что оп­ти­ми­с­ты и пес­си­ми­с­ты с од­ной и той же фор­мой ра­ка уми­ра­ют оди­на­ко­во час­то…

На се­год­няш­ний день вы­яв­ле­но не­ос­по­ри­мо бла­го­твор­ное воз­дейст­вие по­ло­жи­тель­ных эмо­ций на со­сто­я­ние па­ци­ен­тов с са­мы­ми раз­лич­ны­ми ти­па­ми за­бо­ле­ва­ний, на­при­мер ин­фарк­том мио­кар­да, ал­лер­ги­я­ми, аст­мой, рев­ма­ти­чес­ки­ми бо­лез­ня­ми.

По­это­му в этих слу­ча­ях боль­ным по­ка­за­на пси­хо­те­ра­пия, со­про­вож­да­ю­щая ос­нов­ное ле­че­ние. В слу­чае ра­ка дейст­ви­тель­но, как по­ка­за­ли ре­зуль­та­ты ис­сле­до­ва­ния, курс пси­хо­те­ра­пии не спо­собст­во­вал про­дле­нию жиз­ни боль­ных. Но ведь ког­да мы стал­ки­ва­ем­ся с та­ким серь­ез­ным за­бо­ле­ва­ни­ем, нуж­но ду­мать не толь­ко о про­дле­нии жиз­ни, но и о ее ка­чест­ве.

Очень важ­но, что­бы боль­ные мог­ли про­жить тот срок, что им от­пу­щен, с мак­си­маль­но воз­мож­ной ра­достью, в пол­но­те чувств, с ощу­ще­ни­ем смыс­ла бы­тия. Ведь это зна­ет лю­бой боль­ной: на­деж­да по­мо­га­ет нам чувст­во­вать се­бя луч­ше и по­зво­ля­ет ощу­тить ра­дость жиз­ни от са­мых про­с­тых ве­щей.

Че­ло­век – это же не толь­ко те­ло, у не­го есть мыс­ли, эмо­ции. Кро­ме то­го, он на­хо­дит­ся в по­сто­ян­ном вза­и­мо­дейст­вии с дру­ги­ми людь­ми. Все­мир­ная ор­га­ни­за­ция здра­во­ох­ра­не­ния опре­де­ля­ет здо­ровье как «со­сто­я­ние фи­зи­чес­ко­го, пси­хо­ло­ги­чес­ко­го и со­ци­аль­но­го бла­го­по­лу­чия». Так что, что­бы чувст­во­вать се­бя хо­ро­шо, толь­ко быть оп­ти­мис­том не­до­ста­точ­но. Но хо­ро­шо чувст­во­вать се­бя очень за­труд­ни­тель­но, если в го­ло­ве мыс­ли по боль­шей час­ти «о пло­хом»!

Ког­да мы мыс­лим по­зи­тив­но...

...мозг от­ды­ха­ет

В ле­вом по­лу­ша­рии од­нов­ре­мен­но ак­ти­ви­зи­ру­ют­ся две зо­ны: пе­ред­няя об­ласть ко­ры по­яс­ной из­ви­ли­ны (на ри­сун­ке – си­не­го цве­та), ко­то­рая «пе­ре­во­дит» по­зи­тив­ную мысль в по­ло­жи­тель­ную эмо­цию, и мин­да­ли­на (крас­но­го цве­та), ко­то­рая об­ра­ба­ты­ва­ет эту эмо­цию и да­ет ко­ман­ду моз­гу пе­рей­ти в «ре­жим от­ды­ха».

…те­ло по­лу­ча­ет поль­зу

Под воз­дейст­ви­ем ле­во­го по­лу­ша­рия воз­буж­да­ет­ся па­ра­сим­па­ти­чес­кая нер­в­ная сис­те­ма, рас­тет вы­ра­бот­ка се­ро­то­ни­на (гор­мо­на, ре­гу­ли­ру­ю­ще­го на­ше на­стро­е­ние). Вследст­вие это­го те­ло рас­слаб­ля­ет­ся, вклю­ча­ют­ся вос­ста­но­ви­тель­ные ме­ха­низ­мы, укреп­ля­ет­ся им­мун­ная за­щи­та.

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