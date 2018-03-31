Оптимизм - защита нашего организма
Наши мысли непосредственно воздействуют на здоровье. Когда мы мыслим позитивно - мозг отдыхает, а тело получает пользу...
Наши мысли непосредственно воздействуют на тело. Каковы они, таково и качество нашей жизни – это ясно подтверждают научные исследования, проведенные на современной медицинской аппаратуре.
Позитивное мышление действительно влияет на наш организм и чтобы убедиться в этом, достаточно понаблюдать, что с нами происходит, когда мы узнаем какую-нибудь хорошую новость. Мы радуемся, наше тело словно оживает, мы ощущаем прилив энергии: радость и воодушевление действительно укрепляют наш организм.
А получив плохую весть, мы огорчаемся или испытываем стресс: в теле возникают напряжение, зажим, а через какое-то время мы чувствуем усталость, упадок сил, становимся уязвимее. Сейчас мы уже знаем, как именно осуществляется подобное воздействие – через мозг (см. рисунок на странице рядом).
Результаты обследований, проводимых на протяжении 20–30 лет, показывают, что оптимистичное отношение к жизни продлевает ее и улучшает наше здоровье. Более того, ученые полагают, что так называемые позитивные мысли и эмоции дают человеческому роду эволюционное преимущество, поскольку помогают избегать пагубных последствий стресса.
Однако исследование австралийских ученых* показало, что оптимисты и пессимисты с одной и той же формой рака умирают одинаково часто…
На сегодняшний день выявлено неоспоримо благотворное воздействие положительных эмоций на состояние пациентов с самыми различными типами заболеваний, например инфарктом миокарда, аллергиями, астмой, ревматическими болезнями.
Поэтому в этих случаях больным показана психотерапия, сопровождающая основное лечение. В случае рака действительно, как показали результаты исследования, курс психотерапии не способствовал продлению жизни больных. Но ведь когда мы сталкиваемся с таким серьезным заболеванием, нужно думать не только о продлении жизни, но и о ее качестве.
Очень важно, чтобы больные могли прожить тот срок, что им отпущен, с максимально возможной радостью, в полноте чувств, с ощущением смысла бытия. Ведь это знает любой больной: надежда помогает нам чувствовать себя лучше и позволяет ощутить радость жизни от самых простых вещей.
Человек – это же не только тело, у него есть мысли, эмоции. Кроме того, он находится в постоянном взаимодействии с другими людьми. Всемирная организация здравоохранения определяет здоровье как «состояние физического, психологического и социального благополучия». Так что, чтобы чувствовать себя хорошо, только быть оптимистом недостаточно. Но хорошо чувствовать себя очень затруднительно, если в голове мысли по большей части «о плохом»!
Когда мы мыслим позитивно...
...мозг отдыхает
В левом полушарии одновременно активизируются две зоны: передняя область коры поясной извилины (на рисунке – синего цвета), которая «переводит» позитивную мысль в положительную эмоцию, и миндалина (красного цвета), которая обрабатывает эту эмоцию и дает команду мозгу перейти в «режим отдыха».
…тело получает пользу
Под воздействием левого полушария возбуждается парасимпатическая нервная система, растет выработка серотонина (гормона, регулирующего наше настроение). Вследствие этого тело расслабляется, включаются восстановительные механизмы, укрепляется иммунная защита.