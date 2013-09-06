Откроют 20 отделений дневного присмотра для детей-инвалидов

К концу года в Украине откроют почти 20 новых отделений дневного присмотра при социальных учреждениях для детей-инвалидов. Об этом сообщила директор Департамента социальных услуг Министерства социальной политики Украины Ирина Тарабукина, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«Во исполнение социальных инициатив Президента Минсоцполитики определило 13 пилотных учреждений социального обслуживания, на базе которых будут образованы отделения дневного присмотра, в которых будут находиться дети с особыми потребностями. В этом году уже открылось 6 таких отделений, а до конца года заработают еще 4. Кроме того, за счет местных бюджетов, а также спонсорской помощи в регионах будет создано еще 14», - сказала она.

Тарабукина отметила, что сегодня по всей Украине уже работают 63 отделения дневного присмотра детей-инвалидов, которые обеспечивают их не только комплексом реабилитационных мероприятий, занятиями с психологами и логопедами, но и питанием и даже дневным сном. Находятся в таких учреждениях бесплатно, в течение всего дня, что позволяет их родителям работать.

«Родители, которые не отказались от детей с психическими и физическими недостатками, как никто другой нуждаются в государственной поддержке. Отделения дневного присмотра позволят им не волноваться за детей в течение рабочего дня. Кроме того, мы подходим комплексно к вопросу поддержки таких семей. В частности, по инициативе министра социальной политики Наталии Королевской был разработан законопроект, который уже одобрен парламентом, об увеличении помощи по уходу за детьми-инвалидами подгруппы А», - сказала представитель Минсоцполитики.