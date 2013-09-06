Этим летом в Украине оздоровилось более 3,2 млн. детей

В течение летней кампании оздоровлением и отдыхом охвачено свыше 3 млн. 227 тыс. детей, что на 384 тыс. детей больше, чем за этот же период 2012 года. Об этом сказала министр социальной политики Украины Наталия Королевская во время расширенного заседания межведомственного оперативного штаба координации проведения оздоровления и отдыха детей в 2013 году, сообщили УНИАН в пресс-службе министерства.

«Хочу отметить, что оздоровительная кампания продолжится. В частности, целый год работают детские центры «Артек» и «Молодая гвардия» и 6 санаториев. Потому эти показатели будут еще увеличены, но уже сейчас видно, что результаты обнадеживающие», - отметила она.

По ее словам, в 2013 году на 294 единицы увеличились количество заведений отдыха и оздоровления, – функционировали 18 тыс. 267 учреждений.

Также следует отметить, что в этом году начал работать новый порядок обеспечения санаторно-курортным лечением детей-«чернобыльцев». В соответствии с этим порядком будут распределены 58 тыс. 72 детские путевки.

Как сообщал УНИАН, 6 августа Уполномоченный Президента по правам ребенка Юрий Павленко в отчете, представленном главе государству, отметил, что 90% учреждений для отдыха детей – это лагеря с дневным пребыванием, которые не дают полноценного оздоровления.

В отчете подчеркивается, что, по информации Кабмина, предоставление оздоровительных процедур и досуга в летний период осуществляется 17972 детскими учреждениями, из них: учреждениями оздоровления – 795 (загородных – 712, санаторного типа – 77, детских центров - 6), учреждениями отдыха – 17117 (труда и отдыха – 692, палаточных городков – 254, лагерей с дневным пребыванием - 16231). По прогнозируемым показателям Кабмина, в 2013 году планируется обеспечить оздоровление и отдых 2 млн. 907 тыс. 915 детей школьного возраста, что составит 70,5 процента общей численности детей школьного возраста.

«Как и в предыдущие годы, высоких показателей планируется достичь за счет предоставления не оздоровительных, а в первую очередь развлекательных услуг в пришкольных лагерях, которые не дают полноценного восстановления здоровья детей», - заметил Павленко, прибавив, что в регионах практически не ведется работа по строительству новых детских оздоровительных учреждений и восстановлению функционирования учреждений, которые долгое время не работают.