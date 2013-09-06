Украина - лидер по количеству абортов

Ежегодно около 200–250 тыс. украинских женщин, по данным Минздрава, принимают решение искусственно прервать беременность.

Доля женщин, у которых беременность заканчивается абортом, в нашей стране составляет не менее 20%, в Восточной Европе этот показатель — 14%, а в Западной Европе — 3%.

Почти половина украинок репродуктивного возраста хотя бы раз в жизни делали аборт, пишет Фокус. Противозачаточных таблеток они боятся больше, чем абортов, констатируют врачи. Это при том, что у каждой третьей женщины после подобной операции возникают осложнения.

«Проведение аборта в нашей стране даже в медицинских условиях достаточно травматично. На Западе такими методами прерывания беременности, как у нас, пользуются редко», — рассказывает Ирина Курило, завотделом исследований демографических процессов и демографической политики Института демографии и социальных исследований им. Птухи. Чтобы изменить ситуацию, народные депутаты (ВО «Свобода») предложили ввести в Украине запрет на аборты и разрешить делать их только в трёх случаях: если женщина стала жертвой изнасилования, если беременность угрожает жизни матери, если плод имеет патологии, несовместимые с жизнью.

Правда, эксперты сомневаются в целесообразности принятия подобного закона. «Аборты просто будут делать подпольно. В Польше, где они запрещены, существует своего рода абортивный туризм: женщины едут на операцию во Львов», — говорит Ирина Курило. Кроме того, показатель числа абортов хоть и медленно, но снижается: в начале 2000-х врачи делали до 500 тыс. операций в год, в начале 90-х около миллиона.