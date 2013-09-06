Как правильно принимать успокоительные средства

Невропатологи и психитры предостерегают: организм может реагировать на успокоительные средства как психически, так и физиологически.

Успокоительные средства представляют собой соединения, которые вызывают физиологическое и психическое "замедление" реакций организма.

Наиболее широко назначаются и наиболее изученные успокоительные средства принадлежат к группе под названием бензодиазепины. Они широко применяются в лечебных целях. Тем не менее, пациенты, которые нарушают правила приема этих успокоительных средств, могут страдать симптомами так называемого злоупотребления и зависимости. Несколько других групп успокоительных средств, в том числе снотворные препараты, при нарушении правил приема приводят к результат аналогичному нервному расстройству.

Успокоительные средства, которые принимаются строго по рецепту врача, не могут привести к зависимости и не создают риск для здоровья. Однако нарушение правил приема успокоительных средств чревато наркотической зависимостью.

Однако бывает, что у пациента развивается так называемая "наркотическая толерантность". В этом случае, изначально назначенная врачом доза успокоительного средства не действует и ее нужно увеличивать, чтобы был эффект. В такой ситуации преперат лучше совсем отменить или заменить на другой.

Кроме того, учитывая, что большинство успокоительных средств обладают снотворным эффектом, эффективнее и безопаснее всего принимать их на ночь, желательно в одно и то же время и строго в предписанной дозировке.

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