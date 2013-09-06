Погода на выходные

Завтра в Украине местами ожидаются небольшие дожди, в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и в Крыму умеренные дожди.

Лишь в западных, Житомирской и Винницкой областях - без осадков, сообщили УНИАН в Укргидрометцентре.

Ветер будет западным, северо-западным, 5-10 м/с.

Температура ночью 6-11°, в южной части до 14°, в западных областях 3-8° тепла; днем 14-19°, на крайнем западе и юге Украины местами 20-23°, в Закарпатье - до 26°.

В Киеве и области в субботу ночью небольшие дожди, днем без существенных осадков. Ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Температура по области ночью 6-11°, днем 14-19°, в Киеве ночью 8-10°, днем 16-18°.

Сегодня температура воды в Черном и Азовском морях 20-23°, в районе Одессы 14°, Феодосии 17°, в районе Геническа 16°; в Днепре возле Киева 16°.