Мифы и правда о витамине Е

Витамин Е (токоферол) был открыт 1922 году и разрекламирован как средство от бесплодия.

Потом это вещество называли мощнейшим антиоксидантом (вещество противовоспалительного действия), средством от старения, считали отличным средством для профилактики сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний.

Давайте выясним, что именно из этого реальность, а что - коммерческий миф.

Витамин Е содержится в достаточном количестве в мясе, крупах, вермишели, бобовых, подсолнечном масле.

Т.к. на территории нашей страны все эти продукты используются широко - дополнительно принимать витамин Е обычно нет никакой необходимости.

Исключение составляют недоношенные новорожденные, люди с нарушением всасывания жиров вследствие желчекаменной болезни или удаленного желчного пузыря.

В результате целого ряда масштабных клинических исследований были доказаны следующие свойства витамина Е:

- прием высоких доз витамина Е не предотвращает инфаркт, инсульт и любые другие сердечно-сосудистые события

- на фоне приема витамина Е отмечено повышение частоты кровоизлияний в мозг (инсультов) у мужчин

- не предотвращает рак простаты, молочных желез, кишечника

- не эффективен для лечения астмы, болезни Альцгеймера

- не помогает при старческом ухудшении зрения

Исследований, доказывающих положительное влияние витамина Е на репродуктивную систему человека, нет.

Это мнение возникло в результате экспериментов на крысах в 1922 году, где крысам давали только цельное молоко, которое якобы содержит в себе все необходимые вещества.

Было замечено, что крысы перестали размножаться.Им вернули полноценный рацион и семейная жизнь наладилась. В нормальном рационе присутствовал в том числе и витамин Е.

Вот, собственно, и все данные о влиянии витамина Е на процесс размножения.

Зато есть данные о негативном влиянии витамина Е на организм беременной женщины.

Тут стоит сделать одно замечание: любые исследования на беременных проводятся лишь при абсолютной уверенности научного сообщества в их безопасности.

Целью этих исследований было как раз доказать полезные свойства токоферола.

Итак, на фоне приема витамина Е наблюдалось:

- вдвое больше мертворожденных

- рождалось гораздо больше детей со сниженной массой тела

- больше детей с пороками сердца

- у новорожденных вырос показатель заболеваемости в девять раз (от различных причин)

- выше риск осложнений для мамы (преэклампсия и эклампсия)

Теперь к вопросу молодости и старения

Считается, что антиоксиданты, к которым относится и витамин Е, замедляют процесс старения.

Это правда. Однако в организме их много, разных и, в том числе, гораздо более мощных, чем витамин Е.

Защита от тромбоза, инфаркта и инсульта

В дополнение к исследованиям, о которых я писал выше, хочется сказать следующее.

Да, действительно, витамин Е уменьшает «слипаемость» тромбоцитов (клетки крови, образующие тромб).

Это и хорошо и плохо, т.к. с одной стороны снижается риск тромбоза, но с другой - увеличивается риск кровотечения.

Бесспорным лидером в борьбе с тромбозом является ацетилсалициловая кислота (аспирин), которую назначают очень широко и которая гораздо эффективнее борется с тромбозом, чем витамин Е.

Врач всё равно назначит аспирин, а в комплексе с высокой дозой витамина Е риск кровотечения усилится

В заключение хочется подчеркнуть, что витамин Е бесспорно нужен организму, но в довольно скромных количествах.

Решение о дополнительном приеме витамина Е должно быть четко обосновано.

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