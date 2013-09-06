Принята за основу госпрограмма по развитию физкультуры

Верховная Рада приняла за основу проект закона об Общегосударственной социальной программе развития физической культуры и спорта на 2013-2017 годы.

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 315 народных депутатов из 353, зарегистрированных в сессионном зале.

Так, предусматривается утвердить Общегосударственную социальную программу развития физической культуры и спорта на 2013-2017 годы.

Согласно законопроекту, Кабинет министров Украины должен ежегодно разрабатывать и утверждать меры по выполнению Программы; при подготовке проекта закона о государственном бюджете Украины на соответствующий год предусматривать с учетом финансовых возможностей бюджета расходы на обеспечение выполнения мер Программы.

В свою очередь Совет министров Автономной Республики Крым, областные, Киевская и Севастопольская городская государственная администрация, органы местного самоуправления должны разработать и по согласованию с центральным органом исполнительной власти по вопросам физической культуры и спорта утвердить региональные программы развития физической культуры и спорта, предусматривать при подготовке проектов соответствующих бюджетов с учетом финансовых возможностей бюджета расходы для финансирования мер по реализации Программы.

Цель Программы заключается в создании условий для привлечения широких слоев населения к систематическим занятиям физической культурой и массовым спортом, популяризации здорового образа жизни и содействия развитию физкультурно-спортивной реабилитации; максимальной реализации способностей одаренной молодежи, в том числе и молодежи с инвалидностью, в детско-юношеском, резервном спорте, спорте высших достижений и воспитания ее в духе олимпизма.

Предусматривается, что выполнение Программы, в частности, позволит: постепенно увеличить двигательную активность детей и молодежи до 12 часов в неделю; прилечь к досугу и отдыху население, в первую очередь молодежь, с использованием разнообразных форм двигательной активности и ежегодным увеличением на 1-2 процента уровня охвата населения двигательной активностью до 30 минут ежедневно; привлечь до 20% детей и молодежи в возрасте от 6 до 23 лет к занятиям в детско-юношеских спортивных школах, создать условия для развития резервного спорта и пополнения основного состава национальных сборных команд; увеличить объемы расходов на учебно-спортивную работу в детско-юношеских спортивных школах; постепенно уменьшать количество учащихся и студентов, отнесенных по состоянию здоровья к специальной медицинской группе.