Больницы обеспечены препаратами для онкобольных лишь на 65%

Отечественные лечебные учреждения обеспечены препаратами, необходимыми для лечения онкобольных, в среднем, на 65%. Об этом сообщили департаменты здравоохранения при облгосадминистрациях в ответ на депутатский запрос заместителя председателя партии «Батькивщина», народного депутата Украины Павла Петренко.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе ВО «Батькивщина», согласно ответам на запрос, Сумская область и АР Крым обеспечены лекарственными средствами для лечения онкобольных детей лишь на треть.

Не лучшая ситуация с обеспечением необходимыми препаратами для лечения онкологических заболеваний у взрослых. Менее всего лекарств в прошлом году получили Тернопольская, Черновицкая и Херсонская области – только 30% от потребности, а Днепропетровская область обеспечена лишь на 41%.

«Нынешнее положение дел свидетельствует об одном - онкобольные остались со своей болезнью один на один. Люди не могут рассчитывать на бесплатное лечение, которое согласно Конституции должно обеспечить им государство. В настоящее время шанс на выздоровление имеют лишь те, кто в состоянии самостоятельно оплатить дорогое лечение», - отметил Петренко.

При этом, подчеркнул депутат, согласно официальной информации в 2012 году Минздрав закупал лекарственные средства для онкобольных по ценам, которые значительно превышают зарегистрированные оптово-отпускные цены с учетом предельных снабженческо-сбытовых надбавок. Например, препарат «Доцетактин» был приобретен в количестве 2004 единицы по цене 1350 грн на сумму 2 млн. 705 тыс. гривень. При этом зарегистрированная оптово-отпускная цена (с учетом 10% предельной снабженческо-сбытовой надбавки) составила 1276,4 гривни - на 73,6 гривень меньше. В целом, только при закупке трех препаратов для лечения онкологических и онкогематологических больных – «Доцетактин», «Лейкофозин», «Элигард» - Минздрав фактически переплатил 335 тыс. гривень, - заявил Петренко.