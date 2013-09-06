Душица эффективно лечит гормональный сбой у женщин

Столичный эндокринолог-гинеколог 32-летняя Елена Сергиенко говорит: душица - это то лекарство, которым эффективно лечат гормональный сбой. Но народное средство поможет лишь тогда, когда его назначит врач.

"Отвар из душицы относится к официально утвержденным средствам, которые врачи назначают при гормональном сбое у женщин. Он полезен также при воспалении почек, мочевого пузыря. Но травы принесут пользу, если сбой в гормонах еще не вызывал серьезных недугов. Когда в матке появилась киста, травы уже не помогут. Тогда женщина нуждается в лечении в стационаре."

Советует лечиться травами только после осмотра у врача.

"Внешне гормональных изменений женщина сама не заметит. Может разве что нарушаться цикл. Поэтому надо предварительно пройти специальное обследование. Пить лекарства самостоятельно нельзя, потому что это только навредит. Прежде всего женщина должна пройти осмотр у врача и УЗИ. Потом - сдать анализы на определенные виды гормонов. "

Если женщина сдает анализы без рекомендации врача, результаты всегда будут неточные.

"В разные дни цикла уровень гормонов то растет, то падает. Нужно сдавать только тогда, когда скажет специалист. Например, тест на прогестерон сдают на 19-21 день цикла. Это гормон родительского инстинкта - помогает беременности пройти без осложнений. "

Анализ на пролактин сдают в первой и второй фазе цикла. Гормон отвечает за грудное кормление, останавливает половое влечение матери.

gazeta.ua