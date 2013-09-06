Урегулированы вопросы устройства детей-сирот
08:47, 06 сентября 2013Страна
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В семьи опекунов и детдома семейного типа
Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об охране детства.
Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 279 народных депутатов из 400, зарегистрированных в сессионном зале.
Законом вносятся изменения в ряд законодательных актов Украины, в частности, в Семейный, Гражданский, Гражданский процессуальный кодексы Украины, законы „Об охране детства” „Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения” „Об органах и службе по делам детей и специальных учреждениях для детей” „Об основах социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детей” и „О местном самоуправлении в Украине”.
Так, законом предлагается усовершенствовать действующие юридические нормы, которые регулируют вопросы устройства ребенка в семьи опекунов, попечителей, приемные семьи, детские дома семейного типа.
В частности, изменения в Гражданский и Семейный кодексы Украины предусматривают назначение ребенку-сироте или ребенку, лишенному родительского попечения, опекуна либо попечителя исключительно из числа лиц, находящихся с подопечным в семейных, родственных отношениях; назначение ребенку только одного опекуна или попечителя; создание детского дома семейного типа исключительно супругами.
Кроме того, предлагается согласовать отдельные положения Гражданского процессуального кодекса Украины по рассмотрению дел по усыновлению с нормами Семейного кодекса Украины, а также положения других законов об изменении названий центральных органов исполнительной власти.
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