Урегулированы вопросы устройства детей-сирот

Верховная Рада приняла закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины об охране детства.

Как передает корреспондент УНИАН, за данное решение проголосовали 279 народных депутатов из 400, зарегистрированных в сессионном зале.

Законом вносятся изменения в ряд законодательных актов Украины, в частности, в Семейный, Гражданский, Гражданский процессуальный кодексы Украины, законы „Об охране детства” „Об обеспечении организационно-правовых условий социальной защиты детей-сирот и детей, лишенных родительского попечения” „Об органах и службе по делам детей и специальных учреждениях для детей” „Об основах социальной защиты бездомных лиц и беспризорных детей” и „О местном самоуправлении в Украине”.

Так, законом предлагается усовершенствовать действующие юридические нормы, которые регулируют вопросы устройства ребенка в семьи опекунов, попечителей, приемные семьи, детские дома семейного типа.

В частности, изменения в Гражданский и Семейный кодексы Украины предусматривают назначение ребенку-сироте или ребенку, лишенному родительского попечения, опекуна либо попечителя исключительно из числа лиц, находящихся с подопечным в семейных, родственных отношениях; назначение ребенку только одного опекуна или попечителя; создание детского дома семейного типа исключительно супругами.

Кроме того, предлагается согласовать отдельные положения Гражданского процессуального кодекса Украины по рассмотрению дел по усыновлению с нормами Семейного кодекса Украины, а также положения других законов об изменении названий центральных органов исполнительной власти.