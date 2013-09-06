Аптечную сеть «Фармация» сознательно обанкрочивают?

170 аптек коммунального предприятия “Фармация”, которые работают в столице, приносят киевлянам лишь 100 тыс. грн прибыли в месяц. Об этом заявляет депутат фракции “УДАР” в Киевсовете Алексей Давыденко, допуская, что аптечную сеть сознательно обанкрочивают с целью дальнейшей приватизации.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе "УДАР".

По словам Давыденко, “одна из крупнейших в Украине сетей аптек – КП "Фармация" - в I квартале 2013 года при обороте в 110 млн. грн показала лишь 300 тыс. грн чистой прибыли (0,27% от оборота). По внутренним инструкциям ГНАУ, такое предприятие является минимизатором, которое работает в теневом секторе украинской экономики”.

Депутат допускает, что аптечную сеть сознательно обанкрочивают, «чтобы уже в ближайшее время «задешево» ее приватизировать вместе со всем балансовым имуществом, которое включает в себя две сотни объектов столичной недвижимости». «В пользу этого предположения свидетельствует и свежий факт бесплатной передачи в начале 2013 года с баланса КП «Киевжилспецэксплуатация» на баланс КП «Фармация» еще 82 помещения аптек», - отмечает Давыденко.

Депутат также подчеркивает, что 170 крупных аптек КП “Фармация”, которые работают в столице, приносят киевлянам лишь 100 тыс. грн прибыли в месяц, что составляет 588 грн чистой прибыли с одной аптеки в месяц.