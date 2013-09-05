У пациентов появилась возможность поменять врача, если они считают его непрофессиональным, грубым или неквалифицированным.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил начальник Управления реформ медицинской помощи Министерства здравоохранения Константин Надутый на пресс-конференции.

По его словам, введен механизм возможности поменять врача первичного звена, и если пациент не удовлетворен или хочет лучшего, он имеет право и возможность поменять врача.

Надутый подчеркнул, что если человек обращается с такой просьбой, администрация медучреждения, в соответствии с законодательством, обязана поменять врача.

«Для пилотных регионов в октябре 2012 года был утвержден приказ 756 о порядке выбора врача. На основе настоящего документа в 2013 году была проведена информационная кампания в СМИ. Все население пилотных регионов было прикреплено по административному механизму, если человек не хотел выбирать врача. Таких, кстати, достаточно много, они полагаются на действии администрации. До 10-15% населения выразили желание поменять, в соответствии с действующим законодательством», - отметил Надутый.

По его словам, пациент должен создать для врачей «кнут». «Норматив нагрузки для врача – 1200-1500 пациентов. Поэтому, если у врача останется 800 пациентов, его переведут на полставки. Врачи пока не понимают, что за этим правом выбора следует угроза потерять работу. Если ты работаешь кое-как, отбываешь, ты, в конце концов, потеряешь пациентов», - сказал Надутый.