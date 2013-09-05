В Украине растет спрос на органическую продукцию

В Украине растет спрос на продукцию органического производства, благодаря ее активной популяризации общественными организациями, ассоциациями и самими производителями.

Об этом сообщил глава правления Федерации органического движения Украины Евгений Милованов на пресс-конференции в УНИАН.

«Органический продукт уже не является чем-то новым. На сегодняшний день в Украине органические продукты получают все более широкое распространение. Рынок внутреннего потребления органических продуктов в прошлом году достиг почти 8 млн евро по сравнению с 2011 годом, когда было 5,1 млн евро», - сказал он.

По словам Милованова, сегодня в Украине растет количество хозяйств, производящих органическую продукцию. «Всего в Украине 164 хозяйства, производящих органические продукты, и мы рассчитываем, что до конца года их будет гораздо больше», - отметил он.

По мнению Милованова, популяризация органических продуктов должна заключаться не только в проведении соответствующих рекламных кампаний, но и в постоянной объективной подаче информации украинскому потребителю.

Эксперт рассказал, что в рамках популяризации органического производства в Украине началась "Органическая неделя", в рамках которой с 5 по 12 сентября пройдет серия развлекательных, просветительных и образовательных мероприятий. Милованов отметил, что подобное мероприятие проводится в Украине впервые, при этом украинцы широко используют опыт коллег из Австралии, Канады, Испании, Ирландии и других стран.

«5-12 сентября будет проходить органическая неделя в Украине. В рамках одной недели будет проводиться много мероприятий, самое главное - пятая органическая ярмарка, которая пройдет 7 сентября, в субботу, на Контрактовой площади», - сказал Милованов.

В свою очередь, президент Всеукраинской общественной организации «Живая планета» Светлана Берзина отметила, что украинские потребители хоть и осведомлены об органических продуктах, все же нуждаются в постоянных пояснениях.

«Очень важно, чтобы рынок регулировался спросом потребителя, и чтобы было понимание того, что это за продукция и чем она отличается от продукции, которая есть на рынке Украины, и отвечает общепринятым государственным регламентам», - подчеркнула она.

Берзина также сообщила, что 3 сентября Верховная Рада одобрила Закон «О производстве и обращении органической сельскохозяйственной продукции и сырья», что сыграет важную роль в построении системы технического регулирования органической продукции в Украине.

«Тут важно соблюсти тонкую грань между пониманием роли и участия государства в этом процессе… Органическая сертификация является добровольной, она подтверждает рыночное конкурентное преимущество товаров и продукции в различных категориях», - отметила эксперт.

По словам Берзиной, в Украине существует проблема с псевдоорганическими производителями, которые сообщают об органичности продукции на этикетках, однако не прошли соответствующую сертификацию. Эксперт подчеркнула, что это грубое нарушение украинского законодательства, а также демонстрация неуважительного отношения к потребителям, которых таким образом вводят в заблуждение.

Глава правления ассоциации «Биолан Украина» Василий Пиндус подтвердил информацию о росте спроса на органическую продукцию среди украинских потребителей и подчеркнул, что очень важна сейчас просветительская деятельность среди молодежи, которая активно передает информацию о пользе такой продукции, в частности, через социальные сети.

«Просветительская деятельность - это та инвестиция, которая вкладывается в перспективу развития органического производства. Мы гордимся, что к такой деятельности привлечены многие техникумы, колледжи. Интерес проявляют многие университеты. Мы также принимаем активное участие в неделе активного развития органической промышленности. Во многих учебных заведениях пройдут тематические научные конференции в рамках недели органической продукции в Украине», - сообщил Пиндус.

Справка УНИАН. Органические продукты - это продукция органического сельского хозяйства и пищевой промышленности, изготовленная без использования (либо с минимальным использованием) синтетических пестицидов, синтетических минеральных удобрений, регуляторов роста, искусственных пищевых добавок, а также без использования генетически модифицированных продуктов (ГМО).