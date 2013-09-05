Аптеки могут обязать информировать о всех аналогах лекарств

Государственная служба Украины по лекарственным средствам предложила обязать работников аптечных заведений информировать граждан обо всех имеющихся в них лекарственных средствах различных торговых наименований, но одинаковых по своему действующему веществу.

Соответствующий проект внесения изменений в Лицензионные условия был разработан специалистами Гослекслужбы Украины и размещен на официальном веб-сайте Минздрава Украины для общественного обсуждения, сообщает пресс-служба Государственной службы по лекарственным средствам.

В соответствии с этими изменениями, лица, которые непосредственно ведут розничную торговлю лекарственными средствами, будут обязаны по требованию потребителя во время реализации препарата предоставлять полную информацию о наличии в данном аптечном учреждении генеричных лекарственных средств с одинаковым действующим веществом, формой выпуска и дозированием.

На сегодняшний день такая норма не является обязательной, отмечается в сообщении. Хотя каждая аптека имеет в наличии минимум 5-6 аналогов лекарственного средства с одним и тем же действующим веществом. Причем, разница в стоимости может достигать 100%, а в некоторых случаях и более, за препараты с одним и тем же действующим веществом.

Поэтому данным проектом предлагается дополнить Лицензионные условия новым пунктом 3.5.25 такого содержания: «Лица, которые непосредственно занимаются розничной торговлей лекарственными средствами, обязаны по требованию потребителя во время реализации (отпуска) лекарственного средства предоставлять полную и достоверную информацию о наличии в данном аптечном учреждении лекарственных средств с таким же действующим веществом (под международным непатентованным названием), формой выпуска и дозированием, в частности, предоставлять информацию о наличии таких лекарственных средств по низшей цене».

Введение данной нормы позволит пациенту получить возможность выбора между лекарственными средствами и сэкономить значительные средства на лечение.