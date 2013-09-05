Сало быстро выводит из организма вредный холестерин

Сало обладает желчегонным эффектом, способствует быстрому выводу из организма вредного холестерина. К такому выводу пришли диетологи, изучая влияние различных продуктов на организм человека, пишет Сегодня.

Борис Скачко, являющийся известным фитотерапевтом, рекомендует употреблять сало в пищу каждый день, а также включать его в рацион детей. Дело в том, что сало обладает желчегонным эффектом, способствует быстрому выводу из организма вредного холестерина. Интересно, что в народе сало давали малышам, еще не умеющим жевать. Кусочек сала заворачивали в тонкую ткань, давая сосать младенцу, чтобы тот успокоился.

Сейчас ученые установили, что именно сало представляет собой отличный материал для строительства клеток. Сало дает энергию, улучшает иммунитет. Кроме того, если сравнить с маслом, то биологическая активность сала выше в пять раз. Любимый продукт жителей Украины содержит в своем составе полиненасыщенную арахидоновую кислоту, она имеется в составе клеточных мембран, укрепляет сердечную мышцу.