Украинцам рекомендуют не посещать Киргизстан

МИД Украины рекомендует гражданам Украины воздержаться от посещения Ак-Суйского района Иссык-Кульской области Киргизстана в связи с выявлением случая заболевания бубонной чумой.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе МИД Украины.

В случае попадания в чрезвычайные ситуации на территории указанной страны, гражданам Украины следует обращаться в Посольство Украины в Киргизской Республике по телефону 25 17 67.

Также напоминаем о функционировании в МИД круглосуточной телефонной горячей линии +38(044) 238 16 57.

Как сообщал УНИАН, 26 августа накануне министр здравоохранения Киргизии Динара Сагинбаева официально подтвердила случай гибели человека от чумы в республике - в Ак-Суйском районе умер 15-летний подросток. В районе продолжаются противочумные мероприятия. Туда направлены дополнительные силы врачей-инфекционистов из столичных клиник и необходимые медикаменты. На то время были госпитализированы 132 лица, в частности 33 медицинских сотрудника.

Чума - острое карантинное заболевание, которое переносится грызунами, принадлежит к особо опасным инфекциям. Природные очаги чумы есть на всех материках Земного шара, кроме Австралии. На территории Киргизии есть три природных очага возникновения чумы, в частности в высокогорных районах Иссык-Кульской области. Предыдущий случай заболевания человека чумой в Киргизии был зафиксирован более 30 лет тому назад.