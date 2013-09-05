Как быстро прервать ход начинающейся простуды

10:24, 05 сентября 2013
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Её нужно "поймать" в первые 10-12 часов

Простуда - казалось бы, элементарная, но очень неприятная болячка, которая, как назло, бьет по самым слабым местам, выливаясь то в удушливый кашель, то в гайморит, то в воспаление уха.

Однако осложнения вовсе не являются неизбежными, если успеть вылечить первые симптомы простуды, можно полежать дома максимум день-два, а потом снова быть как огурчик!

Но как же успеть поймать и вылечить первые симптомы простуды? Специалисты подсказывают стратегию:

1. Действовать нужно быстро. Простуду необходимо "поймать" в течение 10-12 часов, когда вы только начинаете чувствовать первые симптомы простуды.

2. Необходимо понимать, что является вашим слабым местом: нос, уши или горло, а дальше действовать уже целенаправленно:

- Если вашим слабым местом является нос

Старайтесь все время дышать через нос, боритесь с отеком слизистой носа: промывайте его физраствором, используйте спреи, содержащие фенилэфрин или оксиметазолин - например, Назол. Он отлично помогает, однако его рекомендуется капать не чаще 2 раз в день и не больше 5 дней. Эффективными и безвредными являются гомеопатические капли и спреи для носа.

- Если вашим слабым местом является горло

Мы знаем, как это происходит: вначале горло болит, затем сипнет голос, а потом начинается кашель. Поэтому немедленно начинайте прогревать горло: выпейте хорошо теплый куриный бульон или хорошо теплый чай, или же теплое молоко. Ничего из этого не должно быть обжигающе-горячим, т.к. нам необходимо смягчить слизистую горла, а горячие жидкости только высушат ее.

Также сделайте ингаляцию и почаще полощите горло антисептическим раствором, например, Хлорфилиптом. А вот мазать йодом, как советуют бабушки, не нужно - помните, слизистую сушить не рекомендуется!

- Если вашим слабым местом является ухо

Сделайте теплый спиртовый компресс в ухо, согрейте их теплым шарфом или платком, избегайте холодного воздуха и сквозняков. Почаще "продувайте уши" - сделайте глубокий вдох носом, затем плотно зажмите нос и попытайтесь выдохнуть - так делают в самолете, когда закладывает уши на взлете или посадке. Можно также прогреть ухо, подержав его над горячим паром (но не наклоняйтесь слишком низко, чтобы избежать ожога!).

 

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