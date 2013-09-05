Как заставить себя тренироваться в спортзале

Лень-матушка часто бывает сильнее тебя и гирями висит на руках и ногах, но, к сожалению, это не гири из спортзала, а те, которые не пускают тебя на тренировки и занятия. Как знакомо такое состояние, неправда ли?

Надеемся, наши советы, как заставить себя тренироваться, помогут тебе избавиться или хотя бы на время упрятать подальше свою лень и заняться собой, несравненной.

Как заставить себя тренироваться - используй интернет

Если ты часто зависаешь в социальных сетях, и нет сил оторваться от монитора, чтобы сделать эти самые пару лишний упражнений, используй интернет себе во благо.

Зарегистрируйся на каких-то спортивных или фитнес-форумах, найди единомышленниц. Так ты поймешь, что ты не одинока в своей проблеме борьбы за тонкую талию, почувствуешь поддержку, найдешь ценные для себя советы.

Публикуй фотки своих достижений. Похвалы или критика в твой адрес - серьезный стимул к покорению новых высот.

Как заставить себя тренироваться - используй мужчину

Мужчина, кстати, очень серьезный стимул. Хоть он и любит тебя такой, какая ты есть, со всеми твоими недостатками, но лучше, чтобы их было поменьше, правда? Твоему парню гораздо приятнее, если рядом с ним подтянутая и следящая за своей фигурой красотка, а не "пожирательница" булочек и завсегдатай фастфудов.

Можешь прямо спросить у мужчины, какие части тела ему в тебе нравятся больше всего, а над какими можно поработать, чтобы приблизить их к совершенству.

В идеале попробуй уговорить его на совместные занятия фитнесом - поверь, это принесет немалую радость не только твоей фигуре. Общее времяпровождение, да еще занятие тем делом, в котором твой парень разбирается лучше тебя и способен быть для тебя авторитетом, заметно укрепит ваши отношения. Только старайся быть послушной, исполнительной ученицей.

Как заставить себя тренироваться - ищи хорошего тренера

Хороший тренер - это половина успеха. Причем, в равной степени подойдет как мужчина, так и женщина. Мужчина, как известно - это стимул, даже если он не твой. А женщина лучше тебя поймет, поскольку знает ситуацию изнутри.

Прислушивайся к практическим советам, а также к историям об успешном похудении предыдущих клиенток. Чужой успех также способен подстегнуть и стимулировать тебя на собственные подвиги.

Как заставить себя тренироваться - фото на стенке

Банальный, но очень действенный способ. Прикрепи на видном месте фотку какой-нибудь известной худощавой барышни, к чьим габаритам ты хотела бы стремиться.

Даже свою собственную фотографию - так еще лучше. Ведь, если ты когда-то была такой, то ничто не помешает тебе снова вернуть прежние объемы и формы. А как приятно надеть любимую юбку (или джинсы), "вход" в которые, казалось, уже был закрыт!

Как заставить себя тренироваться - сантиметр в руках

Желательно с ним не расставаться во время тренировок (точнее, до и после). Регулярно измеряй объем талии, бедер и других стратегических частей своего любимого тела. А главное - фиксируй все изменения на бумаге. Даже самые незначительные миллиметры способны порадовать и заставить работать еще лучше и интенсивнее.

Как заставить себя тренироваться - сжигаем мосты

Неплохая мотивация, как заставить себя тренироваться - это спор. Причем, спорить нужно не на шоколадку, или денежку, а на что-то посерьезнее - приз, который тебе ни в коем случае не захочется проиграть. Например, на прогулку в купальнике по улице или по офису.

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